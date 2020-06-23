「私菸案」記大過　蔡英文警衛室主任陳敏華晉任少將

▲總統蔡英文出席將官晉任典禮。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

國防部23日上午舉辦將官晉升典禮，備受矚目的是總統蔡英文警衛室主任陳敏華，其因私菸案督責不周被記大過，在這一波晉升中晉任少將。典禮會場中，媒體為追問其回應，上演追逐大戰，最終仍不願多做評論。

在本次晉升名單中，在中將方面，包括：國防部後勤次長蔣正國、空軍參謀長黃志偉、空軍作戰指揮部副指揮官姜光華、國安局科技中心張元斌。

另外，少將方面，包括：參謀總長辦公室主任彭國洲、軍法司處長張翕、北區後備指揮部指揮官李傑、花東防衛指揮部參謀長李其桓、兵整中心主任巫道安、陸軍234旅長賴政豐、陸軍台東指部指揮官陳信助、空軍官校副校長何振翔、21砲指部指揮官張冠軍、國安局秘書處研究委員顏大任、總統府侍衛室外衛主任陳敏華。

其中，備受媒體矚目的正是陳敏華，在總統蔡英文還未核定晉任名單前，已經有人刻意放話，炒作他被記大過不到一年，就可晉任少將一事。

內情人士說，軍方內部都認為，菸案就是一個無限上綱的政治案件，因為藍綠政黨競爭，藉著因循的陋習，把一群優秀的軍人用比叛國罪還重的嚴厲標準來辦，現在還有人要用這個來鬥爭自己的弟兄，實在可悲可鄙。

對於這次晉任，該人士說，制度上陳敏華是因為擔任幹部「督責不周」而受到懲戒，他個人並沒有參與購買，後來也因為執行109年維安任務有功獲獎，功過相抵下本來就有資格晉升。

陳敏華為國防管理學院戰略班104年班，嘉義大學管理學碩士，80年任官後至今已近30年，考績、停年都符合晉升標準，109年3月因規劃、執行「維安七號任務」圓滿有功，獲頒國防部獎狀。