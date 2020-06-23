美出動「忍者炸彈」　6把刀刃擊穿恐怖份子車輛

▲忍者炸彈是從「地獄火飛彈」所改良而來。（示意圖／取自免費圖庫Commons Wikimedia）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國秘密武器「忍者炸彈」（ninja bomb）真面目曝光，發射後彈出6把刀刃，將攻擊目標殺死，不但能對恐怖分子達到精準、直接且有效的攻擊，也能避免無辜平民受到波及，儘管美軍還沒正式承認它的存在，但這種武器的使用次數明顯增加，特別是在敘利亞。

根據軍事時報（Military Times）報導，這款代號「R9X」的忍者炸彈也稱「飛刀炸彈」（Ginsu bomb），早在2011年就已著手研發，是從「地獄火飛彈」（AGM-114）所改良而來，能殺人於無形之中，將目標所藏匿的的車子車頂或屋子的屋頂砸毀，以殲滅目標，同時減少對附近建築的破壞，便免無辜民眾遭受波及。

據報導，忍者炸彈沒有裝備爆炸彈頭，而是在彈身裝載了6把長長的刀片，使它可以輕鬆的穿過建築物或汽車，也不會發生爆炸而波及四周。目前美國防部及中央情報局（CIA）只使用了這款武器6次左右，分別在利比亞、敘利亞、伊拉克、索馬利亞及葉門大展身手。

值得一提的是，敘利亞伊德利卜省近日發生襲擊事件，一輛SUV汽車被忍者炸彈擊穿，車上兩位恐怖組織的重要成員中彈身亡，不過2公尺處的另一輛車卻安然無恙，足以證明它可以最大程度的減少攻擊後造成的附加傷害。