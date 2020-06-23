　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

名檢吳宗憲曝「1億賠償金」害調解破局　被害家屬痛哭駁斥：寧願你還我兒子

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖、文／鏡週刊

談到這起聚眾毆人致死案，事發至今近1年未結，當時承辦檢察官、現擔任新北市法制局長的吳宗憲向本刊澄清，並非他拖延辦案，而是受害家屬希望調解要取得賠償金，他才讓雙方先行調解，他問了龍潭分局，才知調解破局原因是家屬要求1億元天價賠償金，不過，這樣的說法則遭到受害家屬強烈否認。

新北市法制局長的吳宗憲指受害家屬要求1億元鉅額賠償金，他才讓雙方先行調解，不過此說法遭到受害家屬強烈否認。（翻攝自吳宗憲臉書）

▲新北市法制局長的吳宗憲指受害家屬要求1億元鉅額賠償金，他才讓雙方先行調解，不過此說法遭到受害家屬強烈否認。（圖／鏡週刊提供，下同） 

「我們從來就沒要求要對方賠償1億，請他（吳宗憲）把話收回去！」蔡男家屬氣憤向本刊表示，當時第1次召開調解委員會時，雙方確實有談及賠償金問題，但他們是提出的金額是1千萬元，根本不是1億元，「如果吳檢察官堅持的話，請他當面出來對質！」

蔡母忍不住痛哭失聲：「兒子都已經死了，就算給我1億有什麼用？我寧願你還給我兒子，也不要這些錢！一條命都沒了，（吳宗憲）講這個話還像話嗎？」「不起訴沒關係，但重頭到尾都是你（吳）要我們接受調解的，難道現在是我們的錯嗎？」

本刊調查，吳宗憲安排被害人家屬與一群殺人凶手同處一室調解，有檢察官認為，此舉恐造成2次衝突或讓被害人家屬的心理創傷更大，實在不宜。

該名檢察官也說，司法實務上處理這類案件，只要罪證明確，檢方多會在押人期限內火速偵結，日後若追出其他共犯，再依北市夜店殺警案偵辦模式另行追加起訴，併案由法院審理即可，由於凶嫌為了尋求輕判，多會在法庭表達和解賠償意願，但吳宗憲則反其道而行，先調解導致案件拖延結案，和一般司法實務大相逕庭，難怪家屬會氣憤難平。


更多鏡週刊報導
【名檢縱放殺人犯1】急跳槽侯友宜旗下當官　名檢放掉殺人凶嫌趴趴走
【名檢縱放殺人犯2】獨子被19惡煞活活打死　家屬控：吳宗憲要我們跟凶嫌和解
【名檢縱放殺人犯3】預告殺人臉書留言曝光　囂張惡霸2度登門勒索

ET快訊
父女床上成焦屍…媽悲痛隔窗認屍！祖孫4人葬身火窟「疑鐵窗阻逃
快訊／換肝神醫婉拒高雄補選！國民黨擬徵召「三連霸女議員」
快訊／南港小模遭性侵勒斃　程宇二審判決出爐
「上班不要看」麻希剃成光頭！頭髮全嚕掉　男友靜默了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑鐵窗阻逃生！關廟祖孫4人葬身火窟…父女「床上成焦屍」　媽悲痛隔窗認屍

「小貨車炸彈」引爆畫面曝！撞進苑裡山腳市場　48攤位+10民宅1hr全燒光

關廟惡火！國小兄妹慘成焦屍　她美術「獲獎無數」…校方嘆：他們都很優秀

快訊／約出女友閨蜜性侵勒斃　南港小模命案凶嫌程宇二審仍逃死

宜蘭南澳舊蘇花公路砂石車逆向超車　男騎士遭撞多處骨折命危

文化部貪官被貶污更多！傳藝中心2工程收賄180萬　狂喝花酒廠商買單

車禍撞進機車行！苑裡深夜「小貨車炸彈」引爆大火　波及10民宅連燒48攤位

名檢吳宗憲曝「1億賠償金」害調解破局　被害家屬痛哭駁斥：寧願你還我兒子

台南「蘇大媽」被巴頭！高額男後方偷襲後落跑　警：私刑正義必法辦

程宇姦殺南港小模「今上午10點」二審宣判！　一審免死當庭露得意微笑

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

《DD52》首組讓楊丞琳「直接棄選」　求救潘瑋柏：你幫我選！！

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

激萌鼠窩成一坨「軟綿咖啡奶泡」裝進杯中大眼探頭網全融化

疑鐵窗阻逃生！關廟祖孫4人葬身火窟…父女「床上成焦屍」　媽悲痛隔窗認屍

「小貨車炸彈」引爆畫面曝！撞進苑裡山腳市場　48攤位+10民宅1hr全燒光

關廟惡火！國小兄妹慘成焦屍　她美術「獲獎無數」…校方嘆：他們都很優秀

快訊／約出女友閨蜜性侵勒斃　南港小模命案凶嫌程宇二審仍逃死

宜蘭南澳舊蘇花公路砂石車逆向超車　男騎士遭撞多處骨折命危

文化部貪官被貶污更多！傳藝中心2工程收賄180萬　狂喝花酒廠商買單

車禍撞進機車行！苑裡深夜「小貨車炸彈」引爆大火　波及10民宅連燒48攤位

名檢吳宗憲曝「1億賠償金」害調解破局　被害家屬痛哭駁斥：寧願你還我兒子

台南「蘇大媽」被巴頭！高額男後方偷襲後落跑　警：私刑正義必法辦

程宇姦殺南港小模「今上午10點」二審宣判！　一審免死當庭露得意微笑

新竹人想吃不用跑高雄　汕頭泉成沙茶火鍋8月進駐巨城

脫衣服「那裏」就痛得要命　醫師15分鐘解決她長達半年的折磨

中職／為了關詩敏　桃猿與你衝了啦

遲未就「新疆問題」制裁陸　川普：擔心影響貿易談判

快訊／遭爆「急跳槽侯友宜旗下」縱放殺人犯　名檢吳宗憲600字回應了

好喜歡台灣！日《驅魔少年》女作者稱「台灣是國家」　陸網友翻牆洗版

端午鹼粽吃多要當心！熱量爆表難消化…誤食「硼砂」恐影響生育

阿土伯喊鴻海股價要到300元　劉揚偉：200元是規劃、100元要靠創辦人

報稅倒數一週　約87萬戶民眾尚未申報綜所稅

張宇韶／國民黨「不學無術」與「萬箭穿心」的論述黑暗期

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

社會熱門新聞

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

即／台南關廟民宅惡火　一家六口4死2傷

棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友

急跳槽當官　名檢放掉殺人凶嫌趴趴走

人妻51刀殺兒滅證　獄友夜聽「嬰靈啼哭」怕爆

即／苑裡山腳市場深夜大火！48攤位燒毀

嗆小燈泡媽「牠還有2個可砍」…台北女遭起訴

大溪老街傳槍響！男多處中彈倒臥血泊

張清芳驚爆離婚　夫妻正式簽字時間曝

獨／健工老闆爆氣轟館長避重就輕：有種承認！

23歲男「近距離狙殺」！老街內衝鋒槍連射10槍

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

小8首扛女主角「一出現收視就跌」！

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

13歲兒「被蟲咬傷破皮」敗血症病危！岳庭痛哭求帶他回台

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

剛拜完迪化街月老…他出來驚見「珍珠芭樂正妹」

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

氣功大師教節食治病　他練54天斃命

張清芳投資髮廊擁3豪宅…驚人財力曝光

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

爽吹冷氣又省電！台電認證「3大訣竅」

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面