名檢吳宗憲曝「1億賠償金」害調解破局　被害家屬痛哭駁斥：寧願你還我兒子

圖、文／鏡週刊

談到這起聚眾毆人致死案，事發至今近1年未結，當時承辦檢察官、現擔任新北市法制局長的吳宗憲向本刊澄清，並非他拖延辦案，而是受害家屬希望調解要取得賠償金，他才讓雙方先行調解，他問了龍潭分局，才知調解破局原因是家屬要求1億元天價賠償金，不過，這樣的說法則遭到受害家屬強烈否認。

▲新北市法制局長的吳宗憲指受害家屬要求1億元鉅額賠償金，他才讓雙方先行調解，不過此說法遭到受害家屬強烈否認。（圖／鏡週刊提供，下同）

「我們從來就沒要求要對方賠償1億，請他（吳宗憲）把話收回去！」蔡男家屬氣憤向本刊表示，當時第1次召開調解委員會時，雙方確實有談及賠償金問題，但他們是提出的金額是1千萬元，根本不是1億元，「如果吳檢察官堅持的話，請他當面出來對質！」

蔡母忍不住痛哭失聲：「兒子都已經死了，就算給我1億有什麼用？我寧願你還給我兒子，也不要這些錢！一條命都沒了，（吳宗憲）講這個話還像話嗎？」「不起訴沒關係，但重頭到尾都是你（吳）要我們接受調解的，難道現在是我們的錯嗎？」

本刊調查，吳宗憲安排被害人家屬與一群殺人凶手同處一室調解，有檢察官認為，此舉恐造成2次衝突或讓被害人家屬的心理創傷更大，實在不宜。

該名檢察官也說，司法實務上處理這類案件，只要罪證明確，檢方多會在押人期限內火速偵結，日後若追出其他共犯，再依北市夜店殺警案偵辦模式另行追加起訴，併案由法院審理即可，由於凶嫌為了尋求輕判，多會在法庭表達和解賠償意願，但吳宗憲則反其道而行，先調解導致案件拖延結案，和一般司法實務大相逕庭，難怪家屬會氣憤難平。



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