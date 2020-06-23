中印衝突陣亡印軍非「傷重而亡」 ？　他曝光「2大真正死因」

▲ 中印雙方在中印發生嚴重衝突的地方位在拉達克地區（Ladakh）加勒萬河谷（Galwan valley）爆發激烈衝突。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

中印軍隊15日爆發嚴重流血衝突，造成20名印軍死亡，解放軍也傳出有40名士兵傷亡。一位匿名人士近日就透露，其實在這次肉搏戰中死亡的印度士兵，死因多為「溺死」或「凍死」，顯示他們應該是在與解放軍交戰時，被推入或是不慎摔入河中而亡。

根據《印度快報》（The Indian Express）報導，這位匿名人士說明，死於中印邊境衝突的印度士兵中，有不少遺體都有多處骨折及遭受利器攻擊所留下的傷口，可以看出雙方戰況相當激烈。不過這些傷口並非是他們的死因，大部分印度士兵的死因其實是溺死和凍死，由於發生衝突的地方位於海拔4000多公尺處，零下低溫的環境，加上山上空氣稀薄，導致不少士兵在混亂中跌落河中後，不是溺斃，就是失溫凍死。

▲ 消息人士透露，中印衝突中喪生的印度士兵多為溺死、凍死。（圖／路透）



據悉，這次中國與印度間的邊境衝突，是雙方自1975年之後，首次爆發大規模死傷，中印士兵在4200多公尺高的加勒萬河谷（Galwan Valley）進行肉搏戰，拳腳相向、互丟石塊，導致76名印軍受傷，另有20名印軍喪生。

雖然消息指出，解放軍「正副指揮官」也在這衝突中死亡，但中方對於確切傷亡人數始終避而不談。印度聯邦道路交通部長辛赫（V.K.Singh） 20日接受TV News24採訪時就指出，「中方恐怕會像1962年一樣，始終不公開完整、明確的傷亡人數，如果印方有20名士兵殉職，那麼他們中方殉職的人至少會是我們的2倍，死於這次中印衝突解放軍士兵應至少有40名。」

▼ 印度民眾向中印衝突中喪命的士兵致意。（圖／達志影像／美聯社）

