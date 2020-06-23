美軍B-52轟炸機與日航空自衛隊整合部署　畫面曝光

▲B-52轟炸機部署畫面。（圖／翻攝自U.S. Pacific Air Forces官網）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國空軍2架B-52H轟炸機與日本航空自衛隊（JASDF）戰鬥機、美國海軍E／A-18G咆哮者戰機17日在日本海上進行整合部署，增強穩定印度太平洋區域的能力。B-52轟炸機60多年以來都是美國戰略轟炸機的主力，它能夠發射美軍中最廣範圍的武器，預計會使用到2050年。

美國太平洋空軍（U.S. Pacific Air Forces）日前發出一系列與日本航空自衛隊整訓的照片，這些轟炸機正在支援轟炸機特遣隊的任務，近期從路易斯安那州巴爾克斯代爾空軍基地的第二轟炸機聯隊部署到艾爾森空軍基地，展現對印度太平洋地區區域安全與穩定的承諾。

▲B-52轟炸機部署畫面。（圖／翻攝自U.S. Pacific Air Forces官網）

為增強對該地區的戰備狀態和安全性，B-52轟炸機在執行任務期間，對4架JASDF的 F-2戰機及12架F-15戰機進行遠程護送和攔截訓練，第96轟炸機中隊指揮官克里斯多福達夫表示，這些任務讓空軍飛行員執行長期飛行，過程中需要保持高度警戒，隨時準備採取行動以支持美國的集體防禦，不同戰區的機組人員、維護人員和支援人員將以遠征形式部署，「更是證明我們部隊在全球各地都能敏捷地提供遠程打擊能力。」

美軍轟炸機也和部署在日本的三澤AB的「星際勇士」電子攻擊中隊209的E／A-18G咆哮者戰機進行整訓，美國空軍將部隊僱傭模式轉變，讓戰略轟炸機在印度洋和太平洋地區擁有更強的作戰彈性，以及更廣泛的海外和美國本土地點進行作戰。

▲B-52轟炸機部署畫面。（圖／翻攝自U.S. Pacific Air Forces官網）

BTF（轟炸機特遣隊）的任務連結各種類型的戰略轟炸機，在聯合環境中與盟國和夥伴一起訓練，建立互操作性，能增強其支持自由和開放的印度太平洋區域的能力。最近一次BTF在14日執行，是B-52與F-22猛禽戰機及加拿大皇家空軍CF-18大黃蜂戰機的整合訓練，地點在波弗特海。