北市重大車禍半年釀6死　警統計「最關鍵原因」曝光

▲北市警方統計2020年上半年度重大車禍已釀6人死亡，不遵守號誌是主要車禍肇事主因。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今年6月18日7時許，北市內湖區南京東路6段與新明路298巷口發生一起機車與遊覽車碰撞交通事故，造成機車駕駛人送醫搶救後仍宣告死亡。北市警方統計：從2020年迄今，台北市發生違反號誌管制交通事故計419件，造成6人死亡、514人受傷，警方數據顯示「駕駛人未遵守號誌」是造成嚴重性交通事故的主要原因。

▲北市警方統計2020年上半年度重大車禍已釀6人死亡，不遵守號誌是主要車禍肇事主因。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方也藉上述案例呼籲駕駛，駕車前身心狀態一定要保持正常，切勿超速、闖紅燈，並隨時注意前方路況，確保行車安全。倘有飲酒、熬夜疲勞、生病服藥或情緒不穩定、注意力不集中與精神不濟等影響行車安全者，切勿貿然駕車上路，並確實遵守交通規則，才能確保行車安全。

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