內湖惡公公索錢不成踹媳婦！孫護母險遭毆　一家4口窩6坪套房躲暴力

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區2月21日下午驚傳一件離譜公公打媳婦的家暴案件；案件被害人L女出面向媒體控訴，婚後與兒女住在內湖公婆家，婆婆去世後，公公經常因要錢和兒子媳婦發生爭吵，公公動輒打罵家中成員洩憤，夫妻商量後打算搬家，不料公公居然翻臉打人，不但怒摔準備搬東西出門的媳婦，連孫子上前勸阻都勸不住，事後媳婦無奈向內湖警方聲請家暴令，目前一家四口僅能窩在租來的小套房內躲避公公的肢體暴力。

▲L女準備搬家出門，卻遭惡公公拳腳相向過程全被監視器錄下，目前被害人已報警申請保護令。（圖／翻攝臉書）

▲L女準備搬家出門，卻遭惡公公拳腳相向過程全被監視器錄下，目前被害人已報警申請保護令。（圖／翻攝臉書）

事發後L女透過自己臉書上傳公公施暴的客廳監視器影像，娓娓道來自己長期遭惡公公家暴的過程：「被公公打，以前就是這個樣子」、「不要妄想他會為你做甚麼，只會出張嘴伸手要錢，每天揚言要把你殺了，斷手斷腳，甚至揚言撂人。」

這起離譜家暴案發生當天，媳婦帶著兩名年幼子女打算搬家到承租的套房避難，因為有東西忘了拿返回公公家，遭到公公出腳攻擊，甚至把媳婦摔倒在地，公公還隔著座椅軟墊出拳毆打媳婦，孫子上前求饒，他仍拳腳相向，施暴過程相當離譜。

媳婦L女控訴：婆婆過世之後，公公就帶著女人回來要錢，子女給他的辛苦錢，都被公公拿去買模型玩具和釣竿，僅因為房產目前登記在公公名下，一家人只能辛苦忍耐公公長期施暴，妻女打算去申請家暴保護令確保自己一家人的安全，公公卻嗆說：「沒在怕保護令的！」甚至揚言撂人殺她、要給她斷手斷腳。

公公家中的他們臥室房門也被打破，房間裡的兒童床柵欄也被球棒打壞，L女表示，以往公公只會動手破壞家中物品洩憤，如今卻演變成暴力動手打人，讓她相當害怕只能報警申請報護令，她實在不想小孩或者先生長期面對尊長暴力，希望能讓小孩能有個健康的成長環境。

目前內湖警方證實：L女已經透過派出所聲請家暴緊急保護令，警方調查發現該家庭並未有家暴報案紀錄，被害婦人因長輩和先生長期忍耐，從來沒有對外宣揚此事，連警方查訪住居，發現鄰居也都驚訝老先生會動手打媳婦和小孩，如今L女一家人只能在外承租套房，生活空間僅約6坪大小處境堪虞。

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