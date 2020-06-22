重機族有福了！　南迴改草埔森永隧道試辦大型重機通行6個月

▲ 30日中午12時起南迴改草埔森永隧道試辦大型重機通行6個月。（圖／公路總局提供，下同）

記者楊鈞典／台東報導

公路總局日前宣布，從30日中午12時起，在南迴改草埔森永隧道試辦開放大型重機通行6個月，是首座試辦通行大型重機的長隧道，包括250cc以上的黃牌車及550cc以上的紅牌車，都可通行。

大型重機目前禁行高速公路及4公里以上長隧道，因國內大型重機車數量續成長，公路總局統計，目前國內大型重機數量約16萬500多輛，550cc以上有8萬6000多輛，550cc以下7萬9000多輛。大重機騎士也屢屢提出能行駛國道及長隧道的意見。對此，公路總局說，南迴改安朔至草埔段是2019年12月23日通車，設置有長約4.6公里的草埔森永隧道，也將是首座試辦通行大型重機的長隧道。

公路總局表示，試辦期間，中華民國運輸學會將以抽樣方式觀測與檢核隧道內的秩序、行為、安全及環境指標，包括：違規件數、違規行為、隧道內溫度及廢氣偵測、死亡與受傷事故件數等，並以公正且客觀的立場於試辦後分析執行成效，評估開放大型重型機車通行的適宜性。

公路總局提醒，大型重型機車駕駛人特別注意，南迴改安朔至草埔段，最高速限每小時70公里，最低速限每小時50公里；進入草埔森永隧道應該開啟頭燈，與前車保持50公尺行車安全距離，隧道內禁止變換車道，更禁止超速、超車、逼車等危險駕駛行為。公路總局說，草埔森永隧道限制大型車行駛外側車道，大型重機如行駛外側車道時，務必與大型車保持安全間距。



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