民眾沒搭到車竟遭扣錢　北捷認了：無搭車事實應退款

▲台北捷運。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

台北捷運為雙北地區重要通勤工具，平均每日運量200萬，不少民眾有刷卡進站借廁所或進站後末班車已駛離的經驗。但有民眾投訴，刷卡後沒搭到末班車，北捷竟還堅持不退款，令人匪夷所思。對此，北捷表示，若沒搭車事實應退款，並會加強站務人員教育訓練。

一名沈姓女子17日凌晨0點10分左右前往南京三民站，欲搭往新店方向回家，不過刷卡進站後，到月台驚見末班車已過，出站後詢問站務人員，主張因為沒有搭乘列車，請求退款，不料站務人員竟表示，進站之後就是要扣款20元，沈女再度強調，「可是我們沒有搭到車」，而站務人員重申，進入閘門後就是要付款，態度相當強硬，但沈女查詢北捷規定，發現只要沒有搭車事實應可退款。

根據台北捷運系統旅客第14點規定「同站進出者，應支付車站公告最低單程票票價。如屬特殊狀況（民眾借用付費區廁所，或旅客剛進站後立即出站，無搭車事實），可洽站務人員協助處理。」

對此，北捷表示，詢問站長現場狀況，對方稱沒有印象，可能是當時太忙，他們還需確認當時狀況，但只要沒有搭車事實，在允許時間大約5至10分鐘內出站，北捷應返還搭車的款項。至於這樣的個案多嗎？北捷表示，沒有確切統計數字，有趕末班的人不多，也有一些人是上個廁所進來，但其實人數非常少數，北捷在末班抵達之前有先做過廣播。

另有民眾進站後，打算回家拿東西，卻也遭到扣款。對此，北捷強調，此情況也可以退款，確認沒有搭車事實以及行徑，像是在月台純等車、沒上車，北捷都會主動善意認定。至於遭投訴的站務員，北捷認為，工作人員都有明定規定，站長會針對現場判斷，確認SOP、加強教育，北捷也承諾會將款項歸還到票卡。