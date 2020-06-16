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搭捷運竟然有人在「喝果汁」？神秘暢飲心法讓人好滿足

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▲▼野菜生活,可果美。（圖／業者提供）

▲可果美「野菜生活100」進軍台灣頗受消費者喜愛，近日也在北捷車廂內現身，引起話題。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

雙北通勤族天天搭捷運上下班，在捷運裡的時間說長不長、說短也不短，匆忙出門時周公還捨不得離開，在捷運車廂內總是一直滑手機、發呆，不然就是閉目養神，近日捷運上出現了不一樣的風景，日本蔬果汁王者「野菜生活100」被搬進車廂，鮮豔的色彩繽紛又消暑，一抬起來就能「用眼睛喝蔬果汁」，為每日通勤風景增添一抹新意。豔麗飽和的綠色、黃色、紫色，帶來夏天熱情的氣息，包裝上的野菜圖樣充滿大自然田園風情，一早就感受到清風撫面的氛圍，頓時暑氣全消，用眼睛喝不夠，恨不得一下車就衝進便利商店或超商買來配早餐！

「野菜生活100」在日本已長銷25年，不僅是長青款，更是日本銷量第一的蔬果汁，去年在日本的銷售量接近一億公升，有蔬果汁王者之稱，過去台灣人到日本旅遊，都會因為「野菜生活100」響亮的名氣而到當地便利商店買來嚐鮮，還有忠實粉絲直接整箱扛回台灣喝個夠，2019年開始，「野菜生活100」授權台灣生產銷售，上市後在便利商店、全聯、量販店及各大超市販售，在台灣百花齊放、幾近飽和的飲料市場中突破重圍，成為2019年最受矚目的蔬果汁。

▲▼野菜生活,可果美。（圖／業者提供）

▲色彩繽紛的野菜生活100除了滿足上班族的味蕾，也療癒上班族的心。（圖／資料照）

現代人工作忙碌、飲食不均衡，許多人會選擇以蔬果汁補充營養，但對於「菜味」總有點抗拒，「野菜生活100」不添加糖、不添加香料及色素，憑藉著日本獨家技術保有蔬果的自然鮮甜和香氣，以50%野菜汁＋50%果汁的「黃金比例」打造果香濃郁、好喝不「菜」的蔬果汁，讓許多第一次嘗試的人一喝驚豔，成為擄獲消費者芳心的關鍵。去年上市的綠色系柳橙口味與黃色系芒果口味，總銷量就佔了全台蔬果汁新品前二大寶座，2020重磅上市的紫色系葡萄莓果口味微微酸甜、甫上市便引起討論熱潮。

▲▼可果美野菜生活。（圖／記者周宸亘攝）

▲綠色包裝的柳橙口味充滿活力，大人小孩都無法抗拒。（圖／記者周宸亘攝，下同）

▲▼可果美野菜生活。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃色包裝的芒果口味香甜濃郁，黃色系包裝也帶來富有希望的感覺。

▲▼可果美野菜生活。（圖／記者周宸亘攝）

▲葡萄莓果口味的紫色包裝高雅有魅力，微酸甜口感一上架就征服不少消費者。

可果美「野菜生活100」更推出幸運色指南，從今天的心情出發，選擇屬於你的「野菜生活100」。柳橙口味含11種蔬菜＋3種水果，充滿活力的經典柳橙香氣，大人小孩都喜歡，綠色系包裝也代表著自然、生命，給人健康、療癒的印象，被Monday blues困住嗎？來點柳橙蔬果為心靈打氣；芒果口味內含10種蔬菜＋3種水果，以香甜濃郁的芒果香氣搶占味蕾，獲得許多男性青睞，且黃色象徵愉悅、光明和希望，想在工作上獲得突破就選擇黃色的它，提升業績搶搶滾；今年度最夯的紫色葡萄莓果口味則有11種蔬菜＋9種水果，紫色系總是帶有高雅魅力，神秘感十足且具有魔力，讓人印象深刻，說不定會因此而邂逅意想不到的桃花喔！明天搭捷運的時候別再當低頭族，用眼神捕捉繽紛的「野菜生活100」，幫你的通勤時光點綴不同色彩。

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