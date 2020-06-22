逆向停車買手搖飲料！無視騎士按喇叭相勸　賓士男囂張持球桿「作勢打人」

記者陳羿妏／綜合報導

台南市歸仁區21日發生一起違規逆向事件！一台賓士轎車逆向行駛，停靠在路邊下車買手搖飲料，孰料，駕駛不聽騎士勸導，反將高爾夫球桿拿出「作勢要打人」，與騎士發生口角衝突，場面相當緊張，事後，整段影片被網友PO在臉書《爆料公社》後，湧入不少網友討論。

▲台南一名賓士駕駛停車買手搖逆向行駛，被騎士勸還反嗆「要不然想怎樣」。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

行車紀錄器影片裡，這名賓士駕駛明明已逆向行駛，佔據車道，卻理直氣壯打算持高爾夫球桿作勢要打人，而最後要離去前，聽騎士按喇叭、大喊「逆向欸」，賓士駕駛仍不覺得有錯，反嗆「要不然想怎樣」，隨即揚長而去，態度非常囂張，讓原PO直呼，「茶魔（手搖茶飲）有這麼好喝到需要逆向買啊？」

影片曝光後引起眾多討論，網友表示「國庫又進帳了」、「檢舉他」、「大開眼界」、「這杯飲料好貴」、「有影片直接檢舉就好，不用跟他衝突」、「與車無關，這種人欠檢舉」，而賓士駕駛的行為已違反交通規則，恐怕會吃上600元以上1,200元以下的罰單。



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