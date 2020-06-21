聯結車煞不住！BMW駕駛神感應秒換車道　「鋁塊灑滿地」駕駛吞最高1萬8罰單

記者陳豐德／新北報導

新北林口地區昨（20）日上午補班日8時許，街道上依然車潮湧現，一輛滿載著鋁塊的聯結車經過文化一路與仁愛一路口時，卻因為沒有跟前車保持好安全距離，急煞時車上的貨品散落一地，好險前方的BMW駕駛察覺貨車會煞不住，趕緊變換車道險些被波及，林口警方獲報到場警戒並協助處理，針對未綑綁好貨品也依法開出罰單，最高可罰駕駛1萬8千元。

▲林口一輛聯結車煞不住貨物灑滿地，BMW駕駛神感應馬上變換車道。（圖／翻攝自林口大家庭）



一早的林口市區人車雜沓急著上班、上課，但連結車駕駛蔡男（35歲）急煞後，車上載運的鋼鋁塊瞬間散落，造成車輛僅能龜速前進，轄區林口警分局獲報立即調遣線上警力現場疏導、處置，一度拉起警戒線，避免造成二次追撞，員警揮汗一個多小時的處理後，終於恢復行車秩序。

▼聯結車上的鋁塊沒有固定好灑落。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方呼籲，行駛在道路上應與前車保持安全距離，並將車上負載的物品確實綑綁牢靠，避免因緊煞車造成負載物品掉落，除影響交通順暢及其他用路人的安全外，警方也將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款舉發，處3000元以上，1萬8000以下罰鍰。

民眾也表示「我有跟BMW的大哥搖下車窗聊天，他說他有感覺大貨車煞不住，趕緊變換車道啊」、「 學長又在秀下限了」、「大車根本沒注意前車狀況」、「貨車開很快，也沒綁好貨物，真危險。」，更釣出BMW車主的老婆說「 我就是前面的車主，還好我老公反應快，大車在後面真的要小心的」、「BMW車主神操作」、「司機會賠死，三個月沒有薪水了！這趟白跑了」。

▼警方獲報到場警戒疏導交通。（圖／記者陳豐德翻攝）



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