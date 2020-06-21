　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聯結車煞不住！BMW駕駛神感應秒換車道　「鋁塊灑滿地」駕駛吞最高1萬8罰單

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

新北林口地區昨（20）日上午補班日8時許，街道上依然車潮湧現，一輛滿載著鋁塊的聯結車經過文化一路與仁愛一路口時，卻因為沒有跟前車保持好安全距離，急煞時車上的貨品散落一地，好險前方的BMW駕駛察覺貨車會煞不住，趕緊變換車道險些被波及，林口警方獲報到場警戒並協助處理，針對未綑綁好貨品也依法開出罰單，最高可罰駕駛1萬8千元。

▲▼林口一輛聯結車煞不住貨物灑滿地，BMW駕駛神感應馬上變換車道。（圖／翻攝自林口大家庭）

▲林口一輛聯結車煞不住貨物灑滿地，BMW駕駛神感應馬上變換車道。（圖／翻攝自林口大家庭）

一早的林口市區人車雜沓急著上班、上課，但連結車駕駛蔡男（35歲）急煞後，車上載運的鋼鋁塊瞬間散落，造成車輛僅能龜速前進，轄區林口警分局獲報立即調遣線上警力現場疏導、處置，一度拉起警戒線，避免造成二次追撞，員警揮汗一個多小時的處理後，終於恢復行車秩序。

▼聯結車上的鋁塊沒有固定好灑落。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼林口一輛聯結車煞不住貨物灑滿地，BMW駕駛神感應馬上變換車道。（圖／記者陳豐德翻攝））

警方呼籲，行駛在道路上應與前車保持安全距離，並將車上負載的物品確實綑綁牢靠，避免因緊煞車造成負載物品掉落，除影響交通順暢及其他用路人的安全外，警方也將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款舉發，處3000元以上，1萬8000以下罰鍰。

民眾也表示「我有跟BMW的大哥搖下車窗聊天，他說他有感覺大貨車煞不住，趕緊變換車道啊」、「 學長又在秀下限了」、「大車根本沒注意前車狀況」、「貨車開很快，也沒綁好貨物，真危險。」，更釣出BMW車主的老婆說「 我就是前面的車主，還好我老公反應快，大車在後面真的要小心的」、「BMW車主神操作」、「司機會賠死，三個月沒有薪水了！這趟白跑了」。

▼警方獲報到場警戒疏導交通。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼林口一輛聯結車煞不住貨物灑滿地，BMW駕駛神感應馬上變換車道。（圖／記者陳豐德翻攝））

▲▼林口一輛聯結車煞不住貨物灑滿地，BMW駕駛神感應馬上變換車道。（圖／記者陳豐德翻攝））

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

女兒遭「私刑」險死！母怒約國中生談判　殺手突竄出狂砍報復

影／怎躲？水泥車「跨線突切車道」輾過女騎士頭害命　網怒：自己製造的死角

BMW國道內線「龜速93公里」挨罰討拍　車主怒：開車30年沒聽過這條罰規

ET快訊
搶看「上帝金指環」嘉義市塞爆！頂34°C高溫...帳篷、野餐
22歲男爽租保時捷　付不出2天租金1萬竟把豪車隨便丟..下秒
大太陽下DIY日環食觀測神器！人潮湧現民眾喊：天文館好久沒這
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

臉書被盜生誤會！桃園女負氣離家失聯家人急死　台東民宿找到了

聯結車國3匝道過彎翻車噴火花！駕駛雙腿遭夾...警消破壞剪拉出搶救

獨／派出所求無事狂擺「綠色神物」　20字咒！警曝老學長傳承：禁忌不能說

22歲男爽租保時捷...付不出2天租金1萬！竟把豪車隨便丟　下秒人間蒸發

鵝鑾鼻無頭男屍「腰紮輪胎、掛配刀」…疑為資深潛水客　海巡盼家屬速指認

聯結車煞不住！BMW駕駛神感應秒換車道　「鋁塊灑滿地」駕駛吞最高1萬8罰單

搶不到家門口停車格　阿伯偷2部機車佔位辯：我用牽的，沒有偷！

「大尾啊？」車禍擦撞釀4人互毆　警持甩棍強勢制伏屁孩超療癒

租豪宅偷歡女經理…副總裁爆：早與妻不合！正宮見「婆婆幫顧私生女」氣炸

見19歲女兒在泡澡…入浴「幫搓背」趁機下探亂摸！狼父瞎扯：處女檢查

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

臉書被盜生誤會！桃園女負氣離家失聯家人急死　台東民宿找到了

聯結車國3匝道過彎翻車噴火花！駕駛雙腿遭夾...警消破壞剪拉出搶救

獨／派出所求無事狂擺「綠色神物」　20字咒！警曝老學長傳承：禁忌不能說

22歲男爽租保時捷...付不出2天租金1萬！竟把豪車隨便丟　下秒人間蒸發

鵝鑾鼻無頭男屍「腰紮輪胎、掛配刀」…疑為資深潛水客　海巡盼家屬速指認

聯結車煞不住！BMW駕駛神感應秒換車道　「鋁塊灑滿地」駕駛吞最高1萬8罰單

搶不到家門口停車格　阿伯偷2部機車佔位辯：我用牽的，沒有偷！

「大尾啊？」車禍擦撞釀4人互毆　警持甩棍強勢制伏屁孩超療癒

租豪宅偷歡女經理…副總裁爆：早與妻不合！正宮見「婆婆幫顧私生女」氣炸

見19歲女兒在泡澡…入浴「幫搓背」趁機下探亂摸！狼父瞎扯：處女檢查

臉書被盜生誤會！桃園女負氣離家失聯家人急死　台東民宿找到了

向神龍許願吧！G-ShockＸ《七龍珠》8月開賣　超級賽亞人階段變身都在錶帶上

CBA／遼寧解除全華班　登錄前富邦洋將梅奧

北京疫情鮭魚中槍　日式料理店嘆：業績降9成乾脆關門

《紐約時報》分析美國「對中政策最大障礙」：總統川普

振興三倍券發票怎麼領？財部解惑　等同「現金」花多少領多少

柯文哲笑虧陳佩琪：帶她出來臉書就可以少寫一點了

搶看「上帝金指環」嘉義市塞爆！　頂34°C高溫...帳篷、野餐墊鋪滿公園草地

看不到日環食也要看日偏食！台北近千人撐傘排長龍等著進台北天文館

花蓮最美公路上的「忘憂咖啡館」　坐頂樓180度看縱谷金黃稻海

社會熱門新聞

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

補充兵猝死！父淚曝大腿內奇怪手印：你有冤就讓我知道

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　潛水衣有EVO字樣

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

京華城活埋工人找到了　小山貓嚴重變形

少女傳謝謝後控遭性侵！軍人：她說要戴套　真相出爐

即／高雄汽機車相撞　騎士彈飛「斷腿掛踏墊上」

台南妹只穿內褲裸睡！遇襲以為是男友　清醒見陌生男爆哭

即／3女闖峽谷溯溪遭落石砸1死2傷

驚悚瞬間曝！小港翁遭撞飛「斷腿掛坐墊」

快訊／潛水失聯6天！彰化男「小琉球漂到綠島」亡

更多熱門

相關新聞

BMW受疫情衝擊裁員6000人

BMW受疫情衝擊裁員6000人

BMW先前曾傳出因受到疫情衝擊打算進行裁員縮減成本，在經過數週與工會協商後，勞資雙方同意裁員人數從原本的5,000人增加到6,000人，並縮短臨時僱傭員工的工時，從聘僱合約中的每週40小時減少至38小時。

她開車狂撞6顆樹　車頭「嚴重變形拱起」

她開車狂撞6顆樹　車頭「嚴重變形拱起」

BMW新M5/Competition小改款亮相

BMW新M5/Competition小改款亮相

影／聯結車台61線翻覆「爛泥綿延百米」　駕駛驚魂

影／聯結車台61線翻覆「爛泥綿延百米」　駕駛驚魂

BMW汎德推出5系列白金旗艦版優惠

BMW汎德推出5系列白金旗艦版優惠

關鍵字：

聯結車鋁塊急煞BMW林口貨物罰單

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

20歲男大生玩期權　誤以為賠2千萬自殺身亡

補充兵猝死！父淚曝大腿內奇怪手印：你有冤就讓我知道

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　潛水衣有EVO字樣

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

京華城活埋工人找到了　小山貓嚴重變形

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

人妻電梯內被擄走慘死！夫心碎：再也接不到她

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面