台灣民意基金會民調／民進黨支持度重挫13.6個百分點

▲政黨支持度。（圖／台灣民意基金會民調提供）

記者黃巈禾／綜合報導

台灣民意基金會民調22日公布最新政黨支持度民調，民進黨雖然排名第一，但和5月時相比，支持者狂跌13.6個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，「從雲端掉落地面」。

該民調顯示，民進黨獲得28.2%民眾支持，接著依序是國民黨16.2%、台灣民眾黨10.7%、時代力量10.6%、台灣基進4%，其他政黨合計3.3%，25.6%沒特別支持哪一個政黨，1.5%不知道、拒答。

相較於5月民調結果，民進黨支持者減少 13.6 個百分點，國民黨支持者增加兩個百分點，台灣民眾黨增加 1.8 個百分點，時代力量增加 4.3 個百分點，台灣基進沒什麼變化，其他小黨似有慢慢甦醒的味道，中性選民增加4個百分點。

對於民進黨在一個月內支持度大跌13.6個百分點，游盈隆表示，回顧民進黨政黨支持度的長期趨勢，民進黨在過去4年中只有在2020總統與立委大選過後支持度衝到4成以上，如今掉到28.2%，意味著徹底被打回原形。

游盈隆指出，民進黨5月時的支持度為41.8%，比國民黨、民眾黨、時力、基進黨支持度全部加起來還多7.7個百分點，如今，國民黨和台灣民眾黨加起來的支持度，就和民進黨平起平坐，「變化之快之大，都是匪夷所思，其中必有道理。」