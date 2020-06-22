蔡英文慰勉「勇鷹」飛行員…飛行頭盔藏「驚喜亮點」　網驚呼：反差萌

▲空軍高教機首飛展示，蔡英文慰勉試飛官。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日親自視導首架「勇鷹」新式高教機正式公開執行首飛，為國機國造寫下歷史。有趣的是，在試飛官落地後，有不少網友發現後座官的飛行頭盔竟然是史奴比（Snoopy）的圖案，直呼簡直「反差萌」。

蔡英文上午親自視導「勇鷹」新式高教機首飛，此次任務由二位試飛官路志元、管延年執行，駕駛編號11001的新式高教機，最終順利完成了首飛展示的任務。

在「勇鷹」完成任務之後，滑行到觀禮台前，蔡英文上前慰勉試飛官路志元與管延年時，不少網友透過畫面發現，後座官的飛行頭盔竟然是卡通圖案史奴比（Snoopy），大家直呼太可愛，簡直是「反差萌」。

事實上，後座官管延年的飛行頭盔為何印上史奴比的圖案，跟他的呼號有關，他的呼號正是「Snoopy」，所以才會在其飛行頭盔上印上象徵性的圖案；而前座官路志元的呼號則是「Lulu」。

其實，因為漢翔並未特別規定飛行頭盔的樣式，試飛官可以較自由塗裝圖樣，至於空軍方面則有較嚴謹的規定，原則上會以「隊」為單位，自行設計，在經奉核後就可以塗裝。

▼蔡英文慰問「勇鷹」試飛官，不少網友發現後座官的飛行頭盔竟是史奴比的圖樣。（圖／ETtoday攝影中心）

