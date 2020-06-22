蔡英文：「勇鷹」高教機首飛具2大意義　繼31年前IDF後再創歷史

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日親自視導國機國造、首架「勇鷹」新式高教機正式公開執行首飛。她在致詞時表示，這是繼31年前，IDF經國號戰鬥機首飛後，國機國造再次締造的歷史性的一刻；並強調「勇鷹」首飛，具有2個重要意義，包括象徵國內航太產業的大進步，同時也給予空軍最好的訓練環境。

▲空軍高教機首飛展示，蔡英文慰勉試飛官。（圖／ETtoday攝影中心攝）



蔡英文表示，今天是中華民國空軍的大日子，也是國內航太產業的重要里程碑，由路志元和管延年兩位優秀試飛官所駕駛，編號11001的新式高教機，順利完成了首飛展示的任務。

蔡英文表示，這是繼31年前，IDF經國號戰鬥機首飛後，國機國造再次締造的歷史性的一刻，她也請大家一起回想，僅僅是在4年前，當政府提出高教機要自研自製，在當時遇到了很多挑戰。

蔡英文說，有些人質疑航發人才早已凋零，國內航太產業的技術和量能，已經跟不上了，更有人反對，主張直接跟外國購買，可能還比較划算，「不過這4年來，在空軍、漢翔、中科院，以及所有上下游廠商通力合作下，我們克服了所有的困難，用具體成績，重建了社會各界對國內航太產業研製能力的信心。」

對於「勇鷹」，蔡英文認為具有2個重要意義：首先，國機國造，帶動了國內航太產業的大發展、大進步，新式高教機的專案，不僅創造了2000多個就業機會，更能傳承經驗，培育出新世代的航太產業技術人才。

蔡英文表示，當年IDF的研發團隊，是台灣航太史上的傳奇，而今天許多年輕人才，因為新式高教機專案，投入漢翔團隊，傳承過去的光榮和專業，「不僅再度建置航空的研製能量，更被美商評價，具有全世界數一數二的水準。」

第二，蔡英文認為，研製新式高教機，是為了給空軍弟兄姊妹，最好的訓練環境，有了嶄新、安全、性能強的高教機，以後新生代的優秀飛官，一定能持續翱翔天際，保家衛國。



同時，蔡英文指出，新式高教機具有自製率高、後勤維持成本低、系統整合自主性高等特性，後續可以配合空軍需求，進行構改跟性能提升。

接下來，蔡英文也公布，將展開第二架測試機的「結構疲勞測試驗證」，目標是滿足30年壽期、或8000小時飛行的需求指標，「我要請大家繼續上緊發條，把關飛行安全，務必做到滴水不漏。」

▼清泉崗勇鷹試飛。（圖／國防部提供）

