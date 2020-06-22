診所做接待被投訴！她氣瘋寄「100隻蟑螂」給客戶　他收到嚇傻急問老婆

▲張小姐在診所做接待被投訴，一氣之下寄給客戶近百隻假蟑螂。（圖／翻攝自廣州日報，下同）

記者康心禹／綜合報導

杭州一名陳女士近日一次收到兩個快遞包裹，大的包裹裡面是一個「奠」字花圈，小的包裹裡面是「近百隻蟑螂」，嚇得急報警，民警循跡找到了寄件人為30歲的張小姐。張小姐表示，她在一家牙科診所工作，因為前幾天曾與陳女士發生過爭執，遭到對方的投訴，一氣之下才會作出這樣的舉動。

綜合陸媒報導，快遞員放了一大一小兩個包裹在陳女士的家門口，是陳女士的老公幫忙取的快遞，打開大的包裹一看，裡面是個一個「奠」字花圈，接著他打開小的包裹一看，看見一隻隻觸角細長、褐色帶翅的「蟑螂」從快遞袋中灑落到地上，確認後發現是近百隻的假蟑螂，他既震驚又生氣，馬上聯繫老婆，陳女士也一頭霧水，兩人趕緊報了警。

民警獲報後，循跡找到了寄件人為30歲的張小姐，她在一家牙科診所工作，因為清秀可親，平時負責業務接待、顧客服務、糾紛處理等工作。

張小姐指出，陳女士這個客戶比較難對付，來了四趟換了四個醫生，最近一次帶著孩子來看牙，臨時要增加一個項目，但當時醫生要下班了，她沒有協調好，便發生了糾紛，隨後陳女士就投訴了她，還在網絡上寫了診所的負面評論。

張小姐說，這是她在診所工作兩年以來第一次被投訴，扣了獎金不說，自己的口碑也受到影響，於是她越想越氣，就根據陳女士在診所登記的地址，寄出了嚇人的快遞。目前，張小姐已被依法行政拘留。

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