一張圖看下週天氣！　台北、宜花東高溫飆36度「一路熱到端午連假」

▲未來一週高溫炎熱，外出要注意防曬。（圖／氣象局提供）

記者趙于婷／台北報導

根據中央氣象局預報，未來一週仍高溫炎熱，會一路熱到端午節後。氣象預報員官欣平指出，未來一週大致和今天相同，全台天氣高溫都可以達到34、35度以上，中南部地區容易有陣雨，但空擋較大，而大台北、宜蘭、花蓮、台東南投、高雄、雲林、基隆、屏東等10縣市有機會飆到36度。

根據氣象局預報顯示，22日各地大多為多雲到晴，高溫炎熱；西南風逐漸增強，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

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▲未來一周台灣各地高溫炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

23日至26日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨。27日、28日各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

官欣平提醒，未來一週下雨的情況仍以山區午後雷陣雨為主，但是迎風面的中南部地區除了午後雷陣雨之外，其它時間也有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，尤其以「清晨」到「上午」這段時間機率相對較高，但23日到26日可能會延續到下午前半段，但大致上感受還是炎熱。

▲高溫型態將持續到端午節後。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，根據環保署空氣品質預報資訊，21日西南風逐漸增強，各地擴散條件佳，空氣品質良好；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部局部地區午後受光化作用影響致臭氧濃度上升，短時間可能達普通等級；濁水溪局部地區風速較強，短時間可能引發河川揚塵現象影響空氣品質及能見度。