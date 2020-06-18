在家等包裹「目睹郵差路過」　苦主傻眼：按門鈴是會觸電嗎？

▲大部分的郵差其實都很盡責。（示意圖／記者賴文萱攝，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

新北市一名女網友17日在臉書「爆怨公社」PO文表示，遇到很多次郵差不按電鈴也沒貼通知單，明明人都在家，也有裝設門鈴，結果卻目睹郵差從樓下騎過去，讓她又氣又無奈。不少網友看完原PO的遭遇，也紛紛留言分享自身經驗，「我家這邊的郵差都機車叭叭兩聲，你沒衝去拿，他就跑了」、「別懷疑，還有東西丟我家門口的，真不知道是誰替他簽收」。

原PO在文章中提到，因為遇過很多次郵差不按電鈴，也沒貼通知單領貨，還得自己去要單號查詢，一查才知道已經送到了，最扯的一次是家人用郵局寄送證件，結果通知單上面的名字還打錯，點開郵局的查詢網頁，15日、16日兩天都顯示投遞不成功，原因是「人不在家」，但她明明都在家，門口也有裝設門鈴，「昨天（指16日）看到郵差從我家樓下騎過去，我家電鈴是按了會觸電而死嗎？這麼不敢按。」

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▲原PO在家等著收包裹，郵差卻從家門口騎過。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

不少網友看完原PO的經歷，也留言分享自身經驗，「上次我的信3封以上包括掛號信，是重要的東西、有期限的，結果通通給我送到對面的大樓」、「別懷疑，還有東西丟我家門口的，真不知道是誰替他簽收」、「我申訴過，因為人一直在家等包裹，3天後等來一張無人簽收，結果是郵差便宜行事」、「我家這邊的郵差都機車叭叭兩聲，你沒衝去拿，他就跑了」。

也有部分網友提出建議，假如真的非寄不可，又怕會遺漏，「可以親自當面跟郵差說，保證掛號信不會遺漏，不然就是打電話到郵局，請主管提醒也是可以」，或者乾脆存局候領、使用郵局E信箱，畢竟大多數的郵差都很辛苦、盡責，只是少數人的行為讓收件者很困擾而已。