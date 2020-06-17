3寶爸結紮！「回診數據」震驚醫生：千分之一機率...男網友全捏一把冷汗

▲人夫為了不要再讓太太有負擔，主動做結紮手術。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張嘉晏／綜合報導

避孕方式百百種，最有效的應該就屬結紮了。不過一名男網友卻心涼表示，他結紮一年後回診，卻發現精蟲數量竟然跟沒有結紮的人一樣多，就連執刀20多年的醫生都傻眼了，直呼這機率超低。文章貼上網後，眾人紛紛笑翻表示「SD鋼蛋」、「這是炫耀文啦」。

「抱怨自己怎麼那麼強。」一名三寶爸在臉書「爆怨公社」中發文，他表示去年11月時，為了不想再擔心老婆懷孕問題，他主動去做結紮手術，「綁好綁滿，燒好燒滿，很開心真的只有給它痛一下而已。」

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原PO表示，手術半年後他到醫院回診，報告顯示，他的精蟲數量已經有成功變少；又過了半年，他二度檢驗，想看看精蟲數是否已經完全歸零。

「我當下真的天打雷劈啊！」原PO表示，報告出來後，醫生表示他精蟲的數量竟然回復到和一般人一樣，且這機率是千分之一！醫生驚奇表示，自己做了20多年的結紮手術，還是第一次遇到「精蟲會自己找路回家」例子，要再安排第二次手術了。

▲原PO結紮後，精子數量竟然還是跟一般人一樣。。（圖／取自Pixabay）

原PO當下得知睪丸要再痛一次，感到相當傻眼，老婆則是笑翻調侃他是「金剛狼」，身體竟然還會自行修復，「謝謝爸媽給我的基因太強大。」

貼文一出，網友們不禁替原PO捏了一把冷汗，「SD鋼蛋」、「還好不是有了第四寶後才發現的」、「生命自會找到出口」、「專門砸醫生招牌嗎」、「這是炫耀文啦」、「我老公結紮10年都沒復原，幫你的蛋蛋哀傷一下」、「越獄成功」、「這樣費用怎麼算？保固期免費嗎」。

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