31歲女罹地獄罕病「全身怪異扭動」哀嚎　體重驟降40公斤...全家都崩潰

▲女子罹患怪病，全身不斷扭動哀嚎。（圖／翻攝自星視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

遼寧瀋陽一名女子身受怪病糾纏，1年多來只要醒著，身體就會不斷不受控制的扭動，怎麼都無法停下來，身心都受到極大折磨，讓她的體重驟降了40公斤，現在只剩40公斤。

根據看看新聞報導，文靜今年31歲，1年多前突然開始發病，只要清醒的時候，全身不由自主的扭轉，因為痛苦不斷發出哀嚎聲。但文靜的媽媽不願放棄，這段時間堅持著帶女兒四處求醫。

文靜的母親透露，女兒每天都像在垂死掙扎，一天天連滾帶爬的，床上、地下不知在哪好受，坐不住站不住，成夜不睡覺，對孩子來說就是地獄般，「我家人都崩潰了 我和她爸都崩潰了」。

北部戰區總醫院神經外科護士孫秀芳透露，文靜第一天來的時候，在輪椅上也不斷痛苦哀嚎，並且全身不停扭轉，從輪椅上把她從床上挪的過程中，三個護士來扶都扶不住一個人。

文靜患的病叫「變形性肌張力障礙」，脊體外有一個皮層丘腦基底節環路發生異常，控制不了身體的收縮肌。這種病多發在兒童身上，像文靜這種繼發性病例世界罕見，醫生詢問病史後認為，可能和文靜服過一段時間精神類藥物有關。

北部戰區總醫院神經外科主任醫師陶英群表示，對於文靜這種肌張力障礙，可以透過植入腦起搏器釋放電流，來治療神經病變，但手術需要精準找到病變的位置，可是面對不停扭動的文靜，所有的術前檢查都十分困難。

之後醫生先麻醉文靜，做了CT檢查，透過機器人的輔助找到了病變的位置，成功植入了腦起搏器。而文靜的扭動在術後第二天就大幅改善，不管是下地、行走、喝水都可以輕鬆完成。文靜也忍不住喜極而泣。

文靜術後透露，想起以前過去的事了，過去從痛苦走過來，從死亡中爬過來，看見希望就在前方不遠前了，忍不住抱著護士喜極而泣。

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