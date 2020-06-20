印軍望風而逃死200多人？印度議員因「散播謠言」被捕

▲印度國大黨議員侯賽因(右)涉及「有罪言論」遭到逮捕。(圖／印媒Times Now影片截圖)

國際中心／綜合報導

中印爆發「加勒萬河谷衝突事件」後，印度的輿論沸騰。一名印度議員周六(20日)更因「不當言論」被曝光後遭到逮捕。

《印度時報》報導，由於一段曝光的通話內容涉及「有罪言論」，來自拉達克卡吉爾地區的印度國大黨議員侯賽因(Zakir Hussain)於20日被捕。

同樣來自卡吉爾的印度人民黨議員納姆耶爾19日下午發布一段錄音，裡面包含了侯賽因在通話中發表的一系列言論。他在通話中說了「中國佔領了印度境內135公里，而印軍無力阻止」、「至少200到250名印度士兵死亡」、「印度士兵望風而逃」、「中國軍隊能把拉達克撕成1000片」、「印度會把喀什米爾送給巴基斯坦」等言論，期間還辱駡印度總理莫迪。

報導稱，音訊曝光後，侯賽並沒有作出任何回應，而是切斷一切聯繫後搞失蹤。但他終於20日被印度警方逮捕。 警方指控他在通話內容中散佈謠言、危害地區安定、具有煽動性。

印度國大黨隨即跟他「劃清界線」，發表聲明稱音訊內容為私人對話，跟國大黨無關，並強烈譴責這段通話的內容。國大黨同時在聲明中表示：他們跟卡吉爾民眾「一直站在保衛印度的最前線」。

6月15日晚，中印在加勒萬河谷地區發生衝突，印方稱有20名印軍士兵死亡。19日，中國外交部詳述了發生衝突的來龍去脈：印方試圖單方面改變現狀，跨越實控線挑釁所致。印度總理莫迪在19日的大會上也提到，中國軍隊並未進入印度國境，也沒有佔領任何哨所。影片請看這裡