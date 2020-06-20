台糖雲嘉區處辦理環境教育活動　村民、小學百人參與

▲台糖公司雲嘉區處於崁腳農場環保林園大道基地舉辦「環保林園大道成果宣傳及環境教育活動」崁腳村村民與興昌國小師生及台糖雲嘉區處人員105人共襄盛舉參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台糖公司雲嘉區處於崁腳農場環保林園大道基地舉辦「環保林園大道成果宣傳及環境教育活動」並邀請雲林縣古坑鄉崁腳村村民與興昌國小師生及台糖雲嘉區處人員105人共襄盛舉參與，藉活動使民眾及學校師生們能進一步了解台糖公司結合行政院環境保護署建置環保林園大道目的及對環境生態的貢獻。

台糖公司雲嘉區處經理張西德表示，台糖公司結合行政院環境保護署「空氣品質淨化區」計畫，此區處種植共約101.5公頃環保林園大道，每年二氧化碳總吸收量約可達1500公噸,迄今已逾20年，除提升淨化空氣品質、涵養水源、淨化水質及降低噪音污染外,亦展現了環保林木之優美林相及綠美化道路景觀的公益形象，環保林園大道除了提供村民生活休憩及學童生態教育場所外，綠地亦自然形成昆蟲、鳥類、爬蟲等生物棲息場所。

經理張西德說，今日活動除成果宣導外,也藉由這良好生態環境場所,讓大眾認知保護環境、愛護生態的重要性，台糖公司將持績與行政院環境保護署共同維護環保林園大道,以提供因人或附近村民休開、遊憩、生態教學等環境場域,並提高觀光吸引力，結合各景點成為深度旅遊之秘密基地。

▲台糖公司雲嘉區處於崁腳農場環保林園大道基地舉辦「環保林園大道成果宣傳及環境教育活動」崁腳村村民與興昌國小師生及台糖雲嘉區處人員105人共襄盛舉參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►二手票券豐富你的生活



►不再眷戀青春，因為我持續擁有。



【其他新聞】

►雲林醋夫見「前妻偕男友」返家 上前扭打持刀傷人縫十多針

►行銷觀光拚了！雲林縣長張麗善「殺很大」 低胸白紗亮相

►後疫時間促進消費！雲林火鍋店找來辣妹 「穿比基尼」送餐

►斗六大學生校外宿舍路段垃圾滿地 議員王又民要求善盡維護管理

►虎尾上千無主遺骸裝布袋 虎尾鎮長丁學忠透過慈善會募得骨灰甕