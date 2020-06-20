　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

住旅館驚見同棟有「入境隔離者」　她嚇到飛奔一夜睡不好：空調也是流通！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

被投訴未將檢疫者與一般旅客區別的旅館，因以球類運動為主題，吸引許多運動迷。（翻攝旅館官網）

▲被投訴未將檢疫者與一般旅客區別的旅館，因以球類運動為主題，吸引許多運動迷。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

新冠肺炎疫情蔓延全球，雖然台灣疫情趨緩，但自外入境者仍須居家檢疫14天，無法在家檢疫或隔離者，可選擇入住防疫旅館。由於目前主管機關並不主動公布防疫旅館名稱，有民眾入住部分樓層作為防疫的旅館，但館內動線並未分流，讓入住民眾嚇得一整晚不敢走出房門。

K小姐向本刊投訴指出，上月23日入住高雄一家旅館，從自己房間的7樓逛到8樓時，見服務人員戴著護目鏡和手套，推車送食物給客人時放在門口的紙箱，直覺是隔離者住宿，嚇的飛奔到服務台詢問旅館人員。旅館向她解釋，政府同意只要分樓層即可，並允諾將她與親友升等到一百多公尺外的同集團旅館。

請繼續往下閱讀...

不過K小姐回房間等到晚上都沒有接到飯店通知換房，她氣的打電話向高雄市觀光局反映，不過僅回應會向旅館反映。K小姐不滿指出，館內電梯只有一部，空調也是流通的，即使分住不同樓層仍讓人不放心，她一整晚因不安而無法入眠。而且她當天還見到一群學生團體入住，如果不小心造成疫情傳播，後果不堪設想。

依據防疫旅館設置及管理指引，防疫旅館應儘量避免居家檢疫或隔離者，與其他民眾有互動機會。如為單獨樓層，入住旅館之動線應分流，避免與一般民眾重疊或使用同一電梯。K小姐怒指該旅館只有一部電梯，入住櫃檯也是同一個地方，一般旅客入住時，完全沒告知已經是防疫旅館。


更多鏡週刊報導
【防疫旅館保密住客心驚2】旅館入住檢疫者未分流　稱臨時通知不及準備
【獨家】【淫教主少龍遭逮2】少龍遭查扣8千萬只是零用錢　知情人士：弟子那還有上億元
【狂惡狼無人治】惡狼挨告略誘非首次　不起訴嚐甜頭續獵童

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
8500萬夢幻法拉利台北現蹤！驚見天王級人物…台灣僅6個人開
明天日環食撞期「馬雅預言末日」！科學家一算驚：現在2012年
「硬派議員」嗆苗栗國自產口罩…3月後成真！PO文甜甜價開賣
快訊／台鐵「成功=彰化」事故！男闖平交道遭撞亡　上下行列車延
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午立蛋步步升　台南永康中心端午徵才提供近300職缺

實測車子烤雞蛋！放3hrs「蛋黃QQ的」成功　加醬油一吃驚呆：日本超商同款

快訊／民眾闖入遭撞當場死亡　台鐵成功-彰化列車遭延誤

後疫情時代來臨！不會拍拍屁股就走　陳時中曝心中「唯一擔憂」

住旅館驚見同棟有「入境隔離者」　她嚇到飛奔一夜睡不好：空調也是流通！

男生月入50k以下「不配有愛情」　拜金女狂嗆：別吃不到就在酸！被罵慘了

超商補班日小確幸一次看！「咖啡買3送3、限時第2杯半價」為上班族打氣

極端高溫烤東部！8縣市高溫警示　滯留鋒徘徊「今明2區有雨」

「想學英文」身邊卻冷嘲熱諷！他揭：潑冷水的都是英語學渣，神級人物根本不理你

「玫瑰少年」倒下20年仍在！高中生最大煩惱都跟性別有關　老師也成共犯

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

拜起來！台南「4間月老廟」總整理 單戀、曖昧、穩交各種狀態都適合

債務糾紛丟鞭炮燒油漆行釀3傷　議員服務處遭殃警急帶回涉案人

端午立蛋步步升　台南永康中心端午徵才提供近300職缺

實測車子烤雞蛋！放3hrs「蛋黃QQ的」成功　加醬油一吃驚呆：日本超商同款

快訊／民眾闖入遭撞當場死亡　台鐵成功-彰化列車遭延誤

後疫情時代來臨！不會拍拍屁股就走　陳時中曝心中「唯一擔憂」

住旅館驚見同棟有「入境隔離者」　她嚇到飛奔一夜睡不好：空調也是流通！

男生月入50k以下「不配有愛情」　拜金女狂嗆：別吃不到就在酸！被罵慘了

超商補班日小確幸一次看！「咖啡買3送3、限時第2杯半價」為上班族打氣

極端高溫烤東部！8縣市高溫警示　滯留鋒徘徊「今明2區有雨」

「想學英文」身邊卻冷嘲熱諷！他揭：潑冷水的都是英語學渣，神級人物根本不理你

「玫瑰少年」倒下20年仍在！高中生最大煩惱都跟性別有關　老師也成共犯

端午立蛋步步升　台南永康中心端午徵才提供近300職缺

新台幣開盤貶值1分　以29.670元開出

PGA重啟後出現首例確診　前球王擔憂未來有大麻煩

實測車子烤雞蛋！放3hrs「蛋黃QQ的」成功　加醬油一吃驚呆：日本超商同款

愛心水草、雙心荷花池超可愛　中台灣3座「心」型池塘

雞排妹出租房「拜地基主現場照一PO」網驚覺不對勁！　犯2禁忌…她認錯了

只送不賣！ReebokＸ《玩具總動員》綠色小兵配色曝光　達到這條件才能擁有

2歲蔡桃貴不吃飯…二伯「笑容消失」黑臉下令罰站！　兒大哭討抱「她第一反應」被推爆

大陸特斯拉驚傳火燒車意外！駕駛：車子自行加速到127km/h煞不住

身體4大毒素問題　醫教4招在家自己改善

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

男月薪50K以下不配擁有愛情　鄉民：很合理啊

白宮記者張經義：美第2波疫情「不好說」

日月潭用鱸鰻防治外來種魚群

熱2周強降雨訊號出現！颱風爆發期曝

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

全台第7所！淡江大學宣布「廢除二一制」

她嗆：男生月入沒50K「不配有愛情」

賺到30天雞排珍奶　網揭恐怖下場

日環食後天登場！天氣超好

超商補班日小確幸！咖啡2杯88元

8縣市高溫警示　滯留鋒徘徊「今明2區有雨」

陌生好友傳謎片！老弟「邊看邊DIY」悲劇了

儲蓄險利息=銀行3倍　人妻被推：7月停賣

更多熱門

相關新聞

海軍態度急轉彎！羅斯福號前艦長復職路斷

海軍態度急轉彎！羅斯福號前艦長復職路斷

美國海軍航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）艦長克勞齊（Capt. Brett Crozier）復職之路大轉折；經過深入調查後，海軍發現克勞齊在4月艦上官兵群聚感染事件中的指揮過程，有其嚴重疏失，因此承認先前調查有疏漏，並推翻一開始支持克勞齊復職的態度，由海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）宣布，不會讓克勞齊復職，而是調派他至其他單位。

PGA才剛復賽　首位美巡賽選手確診

PGA才剛復賽　首位美巡賽選手確診

費城人5球員確診　無限期關閉春訓

費城人5球員確診　無限期關閉春訓

日首波鬆綁名單沒台灣　日媒曝原因：秋後放寬

日首波鬆綁名單沒台灣　日媒曝原因：秋後放寬

全球近46萬死！義國研究曝：12月就有病毒

全球近46萬死！義國研究曝：12月就有病毒

關鍵字：

鏡週刊新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

梧桐妹15歲生日！賈靜雯不遮了「罕見放正面照」

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

蔡依林驚現東部「超狂穿搭」網全歪樓！

遇陌生男持刀搶包　女駕駛逆向撞飛2路人

嗆苗栗國自產口罩…議員開賣了一片2.5元

坐月子不敢洗！醫一查房…驚見她「頭已經爛了」臭爆

25歲女帶小孩搭巴士　遭司機性侵

男月薪50K以下不配擁有愛情　鄉民：很合理啊

毒蛇受困黏鼠板！他害怕卻暖救援

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面