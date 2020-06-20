住旅館驚見同棟有「入境隔離者」　她嚇到飛奔一夜睡不好：空調也是流通！

▲被投訴未將檢疫者與一般旅客區別的旅館，因以球類運動為主題，吸引許多運動迷。（圖／鏡週刊提供）



圖、文／鏡週刊

新冠肺炎疫情蔓延全球，雖然台灣疫情趨緩，但自外入境者仍須居家檢疫14天，無法在家檢疫或隔離者，可選擇入住防疫旅館。由於目前主管機關並不主動公布防疫旅館名稱，有民眾入住部分樓層作為防疫的旅館，但館內動線並未分流，讓入住民眾嚇得一整晚不敢走出房門。

K小姐向本刊投訴指出，上月23日入住高雄一家旅館，從自己房間的7樓逛到8樓時，見服務人員戴著護目鏡和手套，推車送食物給客人時放在門口的紙箱，直覺是隔離者住宿，嚇的飛奔到服務台詢問旅館人員。旅館向她解釋，政府同意只要分樓層即可，並允諾將她與親友升等到一百多公尺外的同集團旅館。

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不過K小姐回房間等到晚上都沒有接到飯店通知換房，她氣的打電話向高雄市觀光局反映，不過僅回應會向旅館反映。K小姐不滿指出，館內電梯只有一部，空調也是流通的，即使分住不同樓層仍讓人不放心，她一整晚因不安而無法入眠。而且她當天還見到一群學生團體入住，如果不小心造成疫情傳播，後果不堪設想。

依據防疫旅館設置及管理指引，防疫旅館應儘量避免居家檢疫或隔離者，與其他民眾有互動機會。如為單獨樓層，入住旅館之動線應分流，避免與一般民眾重疊或使用同一電梯。K小姐怒指該旅館只有一部電梯，入住櫃檯也是同一個地方，一般旅客入住時，完全沒告知已經是防疫旅館。



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