▲郭祿(左一) 配合農糧署米食推廣、開發新興米食製品。（圖／郭祿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣「米食」吃法變變變！桃園知名糕點業者郭祿食品配合農糧署米食推廣、開發新興米食製品，與谷研所合作，以台灣在地優質米取代進口麵粉，經過長達半年研發，以51%的台灣優質米配合上好蛋，搭配看著芬蘭極光長大的芬蘭百年歷史 Valio 奶油，生產「茶葉、時季蔬菜、咖啡」等各種口味米蛋卷，甫推出即受消費者歡迎。

常年熱心公益、事業有成的郭祿食品經營者郭祿，是桃園市觀音區人，已是7個金孫的爺爺，笑說自己應可在家含飴弄孫、享清福，但由於糕點工作被他視為一生的志業，因此樂於生產自己和家人都吃的安心的「良食」，給消費者享用。

▲▼看芬蘭極光長大的奶油＋台灣好米，郭祿手工米蛋卷捲出好味道。（圖／郭祿提供）

感受到現代食品很多人工添加物，導致現代人的過敏體質也愈來愈多，郭祿認為善用好的食材及改善配方來做到「健康、養生、抗敏」糕點，已是市場趨勢。其中，大小朋友都喜歡的烘培點心－蛋卷，一般都是使用麵粉製作，而台灣的稻米產量豐，如何以米谷粉取代麵粉，是農糧署和谷研所，近年來致力研發的方針。

▲米谷粉做的桂圓糕。（圖／郭祿提供）

「做，就要做最好的」。郭祿說，經與農糧署和谷研所合作，他以 51% 的台灣優質米配合上好蛋，搭配看著芬蘭極光長大的芬蘭百年歷史 Valio 奶油，再與地方農會配合時季上選農產品延伸出「茶葉米蛋卷、時季蔬菜米蛋卷、咖啡米蛋捲」等多元口味，合力打造出多層次的米蛋香，尤其是那半手工一卷又一卷的米蛋卷，口感酥脆香酥，受到消費者歡迎，為台灣米食的推廣善盡一份心力。

・隨手拍都是美照