影音創作者新福音　Adobe Premiere Rush將推全新特效面板

▲Adobe Premiere Rush。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Adobe宣布，多功能跨裝置影音編輯應用程式Premiere Rush將擁有全新特效面板（Effects Panel），納入轉場（Transitions）和動態特效（Motion Effects）工具。此外，自動重構圖（Auto Reframe）和平移及縮放（專業裁切、平移和縮放）兩個功能也將整合至動態特效工具中。

自動重構圖功能運用Adobe人工智慧和機器學習平台Adobe Sensei，自動找出影格中的關鍵部分，並在重構的影片時進行追蹤。無需經由手動調整，便可將物件或主要動作始終保留於影格中，有如經過潤飾處理。此功能也可讓使用者靈活輕鬆地微調影片。

▼Adobe Premiere Rush自動重構圖功能。（圖／Adobe提供）

Adobe表示，無論影片片段是用相機或手機拍攝，並準備上傳至Instagram或 YouTube，只要幾步操作便能合併影片。使用者可從任何外觀和大小的影片片段輕鬆快速地建立適用於不同平台長寬比的創意專案。

此項新功能在橫向、正方形、直式、4×5和9×16等不同畫面比例間切換時，會智慧辨識影片中的動作，自動將拍攝最重要的部分保留在影格中，因此，相當適合有許多動作的影片片段，像是衝浪、大型活動、旅遊或其他高動態的時刻。

另外，當使用者匯入影片片段時，Premiere Rush會自動偵測長寬比。若各影片片段畫面比例不同，使用者再也無需一一手動調整，他們可以選擇影片輸出希望的長寬比，並將自動重構圖套用至所有片段。

使用者可利用「調整取景（Adjust Framing）」自訂取景畫面，並透過動態追蹤選單更改自動重構圖功能追蹤影片動作的速度，選項包括慢速、預設值和快速，藉此使數個片段中的動態影像順暢一致，並確保使用者期望的所有內容均保留在影格內。

而除了影片外，照片也是相當重要的一環。使用者現在可透過 Effects Panel 中的平移及縮放功能，利用影像來演繹故事或在影片中加入靜態影像。他們可將照片添加動作製作成動畫，並流暢地融入其餘的影片片段中。

▼Effects Panel 的平移及縮放功能（圖／Adobe提供）



使用者可改變影格在影像中各時間點的大小和位置，為影片片段的靜態影像添加動作，首先設定影格焦點，然後將對話框拖曳至影像的指定位置。使用者可設定動畫的起始點（In Point）和終點（Out Point）。「平移和縮放」功能讓觀眾的焦點聚焦在影像的特定位置，協助使用者生動傳神地演繹故事。

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