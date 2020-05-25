路燈漏電他遭電擊後猛抓睪丸、吃樹葉石頭　獲國賠1761萬

▲男子遭路燈漏電電擊，出現抓下體、吃樹葉石頭的狀況，獲准國賠。此為示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

記者吳銘峯／台北報導

22歲的吳姓男子2015年間與友人在新竹縣新豐鄉三元宮旁砸水球嬉戲，卻遭漏電的路燈電擊，經搶救後因「缺氧性腦病變」而腦部受損，不時吃石頭、樹葉，還出現「猛抓生殖器」的退化行為。家屬請求國賠，一二審法院均判決新豐鄉公所須國賠1761萬餘元。案經上訴第三審，最高法院13日駁回上訴確定。

判決指出，本案發生於2015年10月3日，下午5點多吳男與友人在新豐鄉三元宮旁公園水泥洗手台旁砸水球嬉戲，他站在洗手台旁某路燈前，突然遭電擊倒地不起，失去呼吸心跳，經救治後雖恢復自主心跳，但呈現植物人狀態。經過持續救治後，病情有所回復，但因「缺氧性腦病變」導致認知受損、失語症、軀幹肌力不足、無法獨立行走，還出現「猛抓睪丸」的行為，日常生活功能需他人協助照顧，後經法院裁定為受監護宣告之人。

家屬不滿，原本可以期待兒子順利長大，受其孝順、奉養及傳宗接代，卻因這次事故，導致兒子進了特教班，除了期待落空以外，還要面對兒子在特教班中因無法分辨是否為食物，結果還吃同學的蠟筆、彩色筆、衛生紙、石頭、樹葉、教具等等，也曾出現抬桌椅丟同學、丟飯碗、湯碗等攻擊行為。家屬認為新豐鄉公所沒能妥善保養、維護、防護路燈，才會導致漏電，並造成此次意外，因此提出國賠訴訟，請求賠償2935萬元。

法院審理時，新豐鄉公所拒絕賠償，辯稱已善盡管理義務，是吳男赤腳玩水才會導致漏電，與有過失。一審法院審理後，認為鄉公所因人力不足等因素未定期派人巡視檢查、排除，對於公共設施未妥善維護，顯有過失，判准國賠1761萬餘元。

鄉公所上訴二審，高等法院審理後，認為吳男赤腳在公園遊玩，並未違反公園的功能；另外路燈周圍並未設置警告警告標誌，告知民眾有電線鋼纜垂落或漏電；也沒禁止民眾玩水、赤腳，因此鄉公所確實仍有過失。高院重新計算損害，認定吳男受有2180萬元損害，但因吳男未上訴，高院因此仍判准國賠1761萬餘元。全案再上訴第三審，最高法院25日駁回上訴確定。