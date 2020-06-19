「3星座」絕不容忍被騙！與他們做當朋友、戀人...說謊是大忌

▲ 這些星座交友時，最討厭被欺騙，重視誠信。（圖／pixabay）



實習記者羅明輝／綜合報導

交朋友時最重要的是真誠，一點小小的欺騙、背叛，都可能會毀了一段深厚友誼。「摘星工廠」最近就特別提醒，這3個星座特別無法容忍說謊行為的人，如果要與他們當朋友、戀人，千萬不要有欺騙行為存在！

1.天蠍座

天蠍座交友時相當謹慎，並不是每個人他都會投入真心對待，但只要通過天蠍座的「測試」，贏得他們的信任，天蠍座就會熱情大方地獻上真心；天蠍座可能是最痛恨、最能不能容忍欺騙的星座，特別是自己好不容易確認過可以相信的人，如果被親近的人在背後捅刀，打臉相信對方的自己，這會讓天蠍座氣得咬牙切齒！

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▲ 天蠍座信任的朋友，就會獻上真心去對待。（圖／翻攝PEXELS）



2.獅子座

獅子座的傲氣讓他們在跟人交友時保持一種最基本的真誠，他們可以不主動去跟人結交朋友，但只要跟人相處，他們就會在意對方的真心；獅子座無法接受欺騙，可能是自帶屬性，他們對於謊言有可說是生俱來的討厭。獅子座用真心來交他們覺得值得交的朋友，他們真心要愛的人是值得被愛的人，如果不符合資格，他們就會覺得礙眼。

3.金牛座

金牛座只要相信了一個人，就會一直相信，他們要付出真心就不會玩套路。對於不熟悉的人，金牛座姑且還能保持誠信友善，但對於自己的親朋好友，金牛座基本上就是「親友說什麼都信」的狀態。一旦金牛座意識到自己被騙，他們整個人的狀態都會不好，可能會覺得三觀都要被顛覆。欺騙對於喜歡一切遵守常規、生活中追求快樂的金牛座來說，簡直一秒都不能忍。

▼ 金牛座被朋友欺騙，整個人狀態都會相當不好，覺得三觀崩塌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）