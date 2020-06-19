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朱雪璋斷人腳筋判6年逃亡「通緝40年」　共犯妻涉傷害繳罰金後當街狂奔

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▲▼朱雪璋妻子吳珮樺 。（圖／記者羅志華攝）

▲朱雪璋妻子吳珮樺6/19現身北檢繳納罰金，對朱雪璋行蹤閉口不提，一見記者就當街狂奔。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

自稱明朝皇帝朱元璋後代的朱雪璋，於2016年間因武術圈糾紛，竟以比武為名，設局砍斷王姓武術家腳筋，最高法院2020年5月20日依重傷害未遂罪，判他6年徒刑確定，不料朱雪璋隔日企圖出境遭攔下後就此人間蒸發，北檢發布通緝至2060年；朱雪璋妻子吳珮樺犯傷害罪遭判5月徒刑、得易科罰金，吳女於6月19日現身北檢執行科繳納罰金，對朱雪璋行蹤閉口不提，當街跑給記者追。

朱雪璋與號稱「深海閻王」的王姓武術家，在案發前早有嫌隙，後因王男弟子又與朱雪璋槓上相約比武，王男便陪弟子朱雪璋的道場赴約，除號召武術同好一起見證外，更直播現場狀況，吸引數百名網友觀賞，不料一群人到場時，先是看熱鬧的鄉民被擋在門外，只允許王男及弟子、另名詹姓教練進場。

王男等3人萬萬沒想到，才剛踏下階梯，後方鐵門隨即被關上，眼前衝出十多名黑衣人上前圍毆，門外的眾人看傻了眼，急著拍打鐵門要求放人，一場亂戰就在數百名直播觀眾前展開；王男3人不敵對方人數優勢，一起被帶到地下室，朱雪璋在挾持中，持刀狠砍王男、更砍斷腳筋要廢他武功，朱雪璋妻子則在一旁叫陣，喊到「再砍一刀，算我的」。

法院審理後，一、二審都判朱雪璋6年、朱妻5月，歷經4年訴訟，最高法院於5月20日確定判決，不料朱雪璋於隔日企圖闖關桃園機場失敗後，隨即人間蒸發，北檢於5月28日發布通緝40年，時效達2020年5月20日。

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