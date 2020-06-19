陸疾控專家：疫情再出現機率大　「常態化防控」將成為習慣

▲北京多個市場因傳出確診被封鎖。（圖／記者任以芳攝，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸疾控中心流行病學前首席科學家曾光18日表示，短短半年時間已經發生兩次疫情，今後再出現疫情還是大概率事件，常態化的防控以後會成為一種習慣，並不能夠十分的樂觀和鬆懈。

曾光指出，對於北京本次的疫情，目前既要樂觀更要謹慎，直到最後一個疫源地被發現並控制了，才是全面勝利，「全面認識一個病毒，可能要三年的時間，再觀察病毒的發病週期，可能我們需要十年甚至二十年，現在我們短短的半年時間已經發生兩次疫情，今後再出現疫情還是大概率事件。」

▼北京展開大規模核酸檢測。

曾光提到，在肉製品或海鮮的處理中，農貿市場沒有嚴格的衛生措施，本次發現新發地的砧板、菜刀、門把手等已被污染，給病毒傳染感染提供了條件，另外，對於小型餐館管理不得當，也使得不安全因素一直都在，「希望本次暴露出的漏洞能夠在今後管理中進行改正和加強。」

曾光還說，發生疫情的同時復工、復產不受影響，盡量減少不必要的控制，習慣於在動態中發現問題、解決問題，「目前本次疫情中重症、危重症的患者都較少，沒有造成醫療資源的擠兌，也說明被控制在了早期。」

曾光強調，現在必須重點關注養老院、醫院的老年病房、看守所等重點區域，對於疫情控制充滿信心，同時謹慎從事，服從安排。

▼傳統市場被認為是病毒容易傳播的環境。

