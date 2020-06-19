朴子轉運站啟用　20條公車路線7月1日起調整路線

▲配合朴子轉運站啟用 20條公車路線7月1日起調整路線 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣公車處、嘉義客運、阿里山客運、新營客運、統聯客運及幸福巴士共20條客運路線7月1日起為配合朴子轉運站啟用，調整部分行駛路線及站點，未來藉由轉乘，方便民眾前往高鐵嘉義站、長庚醫院及鄰近嘉義市、台南市等地區，提供更便捷的交通運輸服務，歡迎民眾多加利用。

嘉義縣政府建設處表示，嘉義縣公車處及嘉義客運往東石、布袋路線將減少朴子站（山通路），增加朴子站（光復路）及朴子轉運站，調整路線在朴子農會站後左轉光復路接海通路、四維路一段至朴子轉運站；往嘉義方向增加朴子加油站，調整路線在樸靈宮站右轉文化南路接大同路、南通路三段、四維路一段至朴子轉運站。

另外，統聯客運東、西行路線將在縣道168線轉四維路一、二段至朴子轉運站服務民眾；新營客運亦延伸服務行駛至朴子轉運站；民眾若要前往朴子市場，可在朴子農會站或朴子加油站下車後步行前往，或由朴子轉運站搭乘幸福朴子1路及幸福東石1路至朴子站（嘉義客運朴子總站）下車。

路線調整後，朴子市區山通路將大幅改善擁塞情形，避免因公車停靠造成後邊車輛逆向行駛亂象，增加用路人之通行安全，並為朴子市容帶來新氣象。

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