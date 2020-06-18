隋棠揭女童長期遭侵犯！槓上屏縣府　潘孟安怒了：1天內交出檢討報告

圖文／鏡週刊

女星隋棠日前在臉書揭露，12歲女孩長期遭叔姪侵犯事件後，引發許多民眾致電屏東縣政府關注，教育處昨（17）日特地發新聞稿澄清，強調經了解應為「強制性猥褻，且並非數次。」更指責揭露者未經專業查證發文，對孩子造成另一種傷害，不過此舉卻引發不少網友撻伐，也讓隋棠深夜在發文回擊。對此，屏東縣長潘孟安認為教育處的新聞稿「措辭不當」，已下令要求立刻修正進行檢討，並指示應以保護兒童為最高原則。

12歲女孩長期遭叔姪侵犯被隋棠揭露，教育處昨上午發布新聞稿澄清，經了解應為強制性猥褻且並非數次，更強調社工及警政已立即介入處理，對於孩子不幸遭受此事件，陪伴及保護孩子的積極措施才是適當作為，未經專業查證即公開發文造成臆測，不僅對孩子是另一種傷害，同時也造成民眾對本府的誤解。不過此舉立刻引起許多網友撻伐，批評如同「玩文字遊戲」。

不過昨下午教育處又火速發布新聞稿，「針對上午屏東縣政府教育處發出『疼惜孩子 一起守護學生』新聞稿內容措辭不當，引發社會討論」，新聞稿指出，縣長潘孟安要求縣府社會局、教育處立即進行檢討，並且還列出4大點指示，包含保護兒童是屏東縣政府教育最高原則；針對教育處新聞稿措詞不當，要求立刻修正；要求教育處一天內簽出檢討報告；請社會處、教育處務必做好個案保護及輔導，並由警政單位介入調查偵辦。

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而對於屏東縣府新聞稿的指控，隋棠昨晚po出千字文反擊，強調自己從頭到尾未提及「性侵」，均以「侵犯」陳述，更反嗆教育處「腦補」後，反而公布了受害女孩的隱私。不過對於事後縣府重新修正聲明，隋棠仍表達感謝，不過她也提醒政府能瞭解，「那份沒有經過完整思考並嚴謹看待的聲明稿，有著舉足輕重的影響力。」可能會動搖默默努力關懷孩子講師們的心意，或澆熄那些積極為學生爭取更多資源的師長熱血。

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