11歲童被逼「4小時灌2.8L水」沒進食　嘔10次↑隔日嘴吐泡沫…躺血床斷氣

▲據傳札卡瑞熱愛戶外活動，喜歡動物，未來想要成為一名獸醫或是動物學家。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國科羅拉多州一對夫婦被控逼迫11歲兒子在沒有進食的狀態下，4小時內喝下4瓶24盎司（約709毫升）的水，總計約2.8公升，導致孩子水中毒，於今年3月11日喪命。夫妻倆在16日晚間向警局自首後，因涉及虐童、一級謀殺等罪名，目前被關押在監獄之中，不得保釋。

綜合福斯新聞等美媒報導，就讀小學5年級的11歲男童札卡瑞（Zachary Sabin）患有遺傳性疾病，經常尿床，所以晚上就寢時會穿上尿布。根據42歲繼母塔拉（Tara Sabin）的說法，札卡瑞的尿「非常黑、非常臭」，因此她與41歲先生瑞安（Ryan Sabin）要求孩子每天要喝下2瓶32盎司的水（總計近1.9公升）。

▲夫婦目前被關押在艾爾帕索郡立監獄之中，不得保釋。（圖／翻攝自艾爾帕索郡警長辦公室官網）

事發前一日，札卡瑞不想喝水，把喝下去的水吐了出來，但仍被迫在4小時內喝下總計約2.8公升的水；根據一名同住孩子的說法，他那天至少吐了10次以上。據了解，札卡瑞當日也與在軍中服役18年的父親有過爭執。

到了3月11日清晨6時15分左右，瑞安發現躺在床上的札卡瑞嘴吐泡沫，且床鋪明顯沾有血跡，瑞安隨即撥打電話報案。根據驗屍報告，札卡瑞死於強迫性水中毒（forced water intoxication），且在死去前一晚，他出現嘔吐、雙腿疼痛的狀況，更在入睡前變得昏昏欲睡，話也變少。

瑞安與塔拉家中共有6名孩子，年紀介於2歲至15歲之間，但根據調查，所有孩子皆有受虐的狀況。而札卡瑞的頭部、手臂、小腿、臀部都有瘀傷，驗屍官也發現，他的左邊眉毛及額頭沾有血跡。

瑞安與塔拉16日晚間向警局自首，如今面臨多項指控，包括虐童、一級謀殺等罪名，目前被關押在艾爾帕索郡立監獄之中，不得保釋。

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