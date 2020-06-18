Flash Player壽命倒數中！Adobe確認年底終止技術支援

▲淘汰Adobe Flash的行動來到最後階段。（圖／取自Adobe）

記者王曉敏／綜合報導

2017 年 Adobe 宣布將在 2020 年 12 月 31 日正式終止 Flash Player 的技術支援，昨（17）日，Adobe正式發布產品壽命結束（End-of-life，EOL）聲明，預告自 2021 年 1 月 1 日起，不再針對 Flash Player 提供任何安全更新，也不再開放使用者下載。

Adobe 在 EOL 資訊頁面中寫道，多年來，如 HTML5、WebGL 及 WebAssembly 等開放標準逐漸成熟，已可作為 Flash 的替代方案。此外，主要瀏覽器業者也正在將這些開放標準集結至他們的瀏覽器中，並棄用 Adobe Flash Player。

2017 年，Adobe 宣告了停用 Flash Player 的時程，讓開發人員、設計師及企業等各方用戶有足夠的時間因應。而如今距離 Flash Player 產品生命週期的結束僅剩半年的時間，Adobe 表示，至今年底前將繼續為 Flash Player 發布安全更新，但自明年的 1 月 1 日起，即不再釋出任何更新，也不再提供下載，並建議使用者移除。

除此之外，Adobe 也警告用戶不要從第三方服務下載 Flash Player，由於這些 Flash Player 未經 Adobe 授權，「未經授權的下載是惡意軟體及病毒的常見來源。Adobe 對未經授權的 Flash Player 版本不承擔任何責任，用戶對使用此類版本的風險需完全由自己承擔。 」

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