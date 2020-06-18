全球抗疫大印鈔　陸銀保監會主席：我們不搞赤字貨幣化和負利率

▲大陸銀保監會主席郭樹清。（圖／CFP，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸銀保監會主席郭樹清18日出席陸家嘴論壇時表示，各國已經出台的財政金融量化寬鬆（Quantitative easing）刺激措施規模和力度之巨大，史無前例，初期作用甚大，但邊際效用正逐步遞減，不少國家和地區還在謀劃新的刺激措施，建議三思而行，「中國十分珍惜常規狀態的貨幣財政政策，我們不會搞大水漫灌，更不會搞赤字貨幣化和負利率。」

郭樹清指出，世界上沒有免費的午餐，怎麼能夠讓這麼多的中央銀行開動印鈔機去無限制的印發貨幣，「早在2000多年前，無論中國還是歐洲，都已經有過政府濫鑄金屬錢幣，導致經濟社會危機的教訓。更不用說紙幣出現了以後，人類曾經遭受過的多次災難，金融業的人士不能不懂，開出空頭支票也必須付出代價。」

▼疫情衝擊下，全球多國都端出量化寬鬆政策刺激經濟 。



郭樹清表示，儘管目前通貨膨脹總體還不明顯，但考慮到國際供應鏈恢復還需要較長時間，要素成本會進一步上升，加之貨幣派生機理變化，通貨膨脹也有可能捲土重來。

郭樹清提到，大規模的量化寬鬆刺激政策的退場必須認真考慮，「進入的時候，四面八方都歡欣鼓舞，退出的時候可能將十分痛苦。2008年的量化寬鬆，到現在為止還沒有完全消化。」

郭樹清強調，在宏觀經濟政策領域，國際社會要加強溝通協調，盡可能形成合力，增大正面效果，減少不利影響，「目前來看，疫情還可能在一段較長時期內與我們的生活並行共存，不少國家和地區還在謀劃出台新的刺激措施，建議大家三思而行，應當為今後預留一定的政策空間。」