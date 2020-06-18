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威力彩衝8.5億「頭獎機率=被雷劈36次」　閃電洩天機...專家曝真相

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼威力彩。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩衝8.5億！（示意圖／記者許力方攝）

記者劉維榛／綜合報導

連摃36期的威力彩，今（18日）開獎衝上8.5億元，全民搶致富夢！事實上，威力彩是台彩各類遊戲中「頭獎中獎率最低的」，僅有2209萬分之一。相較被雷擊中的機率60至70萬分之1，可說是比被雷劈還難，網友們也好奇閃電打雷跟中獎有無關聯？

根據台彩官網顯示，威力彩頭獎的中獎機率最低（1/2209萬），次低為大樂透（1/1398萬），第三是雙贏彩（1/135萬）。至於被雷擊中的機率，全球機率約60至70萬分之一，等於被雷劈36次，才有機會中威力彩頭獎，但各國會因地理位置有差異，加拿大機率低於100萬分之一、中國大陸機率為33萬分之一、新加坡為28萬6千分之一，台灣則是萬分之一，無論如何都還是比中獎的機率大。

請繼續往下閱讀...

俗話說大難不死，必有後福！2015年時，加拿大一名男子麥卡錫（Peter McCathie）年輕時就被雷擊，當時他為了將船隻固定，在淺水區涉水時，豈料被穿過樹林的閃電擊中。幾年後，麥卡錫與同事合買太平洋樂透，結果天降財神，爽中100萬加元（約2178多萬新台幣）的大獎。

至於閃電雷擊，甚至罕見天象與中獎有無牽連？或許兩者都是機率太低，容易讓人引發聯想，民俗專家柯柏成表示，易經繫辭傳上有說「天垂象，見吉凶，聖人象之。天象會告訴你很多事情，但是只有聖人才看的出來天要表達的意思，天象一直在說明，重點是看的人是誰？」

▲▼ 日環食。（圖／台北市立天文館提供）

▲日環食將掛在天空！（圖／台北市立天文館提供）

巧合的是，週日（21日）天空將出現日環食奇景，俗稱「上帝金戒指」僅此一生看得到，彷彿象徵著替民眾「添金」，最佳觀測點大盤點也曝光了，以台北市為例，日食發生時間為14時49分至17時24分，錯過就要等上195年了。

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