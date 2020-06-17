金與正霸氣下令轟掉「韓聯辦」　王定宇問：金正恩人呢？

▲開城工業區的韓聯辦，遭金與正一聲令下炸毀。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

北韓領導人金正恩的妹妹、勞動黨第一副部長金與正，日前預告將會做出「武力報復」，16日就下令炸毀開城工業區內兩韓聯合辦事處（韓聯辦），引發世界嘩然，並且奠定了金與正在全球影響力。但是立委王定宇卻針對朝鮮半島局勢發問，「金正恩人呢？」

王定宇在臉書上分析指出，北韓金與正最近的動作頻頻，不過仔細觀察起來，她的動作都有自我約束在北韓境內，這些動作最大的政治意涵是「北韓軍隊在金與正手上 ！」然後接著的命題是「金正恩呢？」

▲韓聯辦落成的時候美輪美奐的外觀，如今已經夷為平地。（圖／達志影像／美聯社）



王定宇指出，北韓16日爆破位於開城的兩韓聯辦，不僅摧毀了2018年《板門店宣言》簽訂的溝通管道，還一次燒光南韓納稅人170億韓元（約4.16億元新台幣），也就是當初建設兩韓聯辦的鉅額經費。

王定宇分析，6月17日朝鮮人民軍總參謀部發言人當天發表了談話，闡明北韓即將採取的軍事行動計劃，包括，將擔任防禦任務的團級部隊和必要的火力部隊部署在金剛山旅遊區和開城工業園區，將重新派遣並部署根據朝韓軍事協議而撤出非軍事區的民警哨所，加強前線警戒任務。

以及增強部署在朝鮮西南海上前線等整個前線的炮兵部隊的戰鬥值勤，把全前線警戒值勤等級提升到第一號戰鬥值勤體系，重啓邊境地區附近的各種正常性軍事訓練。全部戰線將開放有利於散布對韓傳單的地區，徹底保障朝鮮人民散布反韓傳單。

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