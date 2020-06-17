妻睡夢中「挨19刀致死」！夫躺屍旁自殺未遂…兒開門嚇壞急報警

文／CTWANT

一名郭姓丈夫因視力退化以及左肩受傷等身體狀況，多次向妻子抱怨，但對方態度始終不佳，讓郭男心裡感到極度不舒服，他竟趁著對方午休之際，拿著水果刀衝進房內，亂刀刺死了睡夢中的妻子，事後他躺在屍體旁，試圖自殺未遂，兒子發現後立刻報警處理，目前郭男被依殺人罪嫌起訴。

經檢警調查指出，事發於今年2月20日下午，郭男認為妻子長期惡意使他痛苦不堪，竟心生殺機，拿著水果刀往對方胸口狂刺，妻子的左右手臂有16處傷痕，胸部則有多達19處刀傷，最後因兩心室出血性休克當場身亡；郭男眼見這情況，躺到了妻子的屍體旁，持刀自殺未遂。

等到晚間9點多，兒子返家後沒看見媽媽身影，便打開房門一看，驚見爸媽皆躺在床上，爸爸親口坦承「我殺了你媽媽」，兒子隨即報警處理。不過事後郭男辯稱「不清楚有沒有拿刀刺妻子」，接著又改口「當時大約刺4、5刀，後來覺得殺死了妻子，就打算一起死」，說詞反覆不定。

郭男的律師試圖聲請進行精神鑑定，不過檢方調查後認為，確實是郭男痛下殺手，且在犯案時意識清楚，並無精神鑑定之必要，新北地檢署今依殺人罪嫌將其起訴。

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