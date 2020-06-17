老公復工竟「開始修陰毛」！　她傻「平均6周一次」秒嗅不對勁：最後一次在3月

▲刮鬍刀示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

外國一名女網友日前匿名投書，她覺得最近老公的行為十分奇怪，因為一般來說老公通常是每6周修整一次自己的陰毛，但由於新冠肺炎的影響，從3月起就一直在家工作，所以就算時間過了也沒有對自己做任何打理，但隨著疫情過去總是要回到工作崗位，老公竟然在要去上班前開始修剪體毛，面對這樣的情況她是不是該注意什麼？

根據《太陽報》報導，一位匿名的女子日前投書想解決心中疑惑，她寫道，「我的丈夫通常每6周左右會修剪、剃光陰毛，但他最後一次的修整動作是在3月初完成的，隨後就遇上新冠病毒疫情，一直在家中工作，也因此他沒有再做過任何的修整。」

女子表示，隨著疫情過去，老公必須得在下星期一回到工作崗位上，但礙於規定，辦公室同時間只能有兩個人在，所以變成每天早上跟下午，老公會跟不同的女人在同一個空間裡工作；而就在回歸之前，老公在洗澡時將刮毛器取出，並開始整理自己的體毛，面對這種情況她感到十分疑惑，而且逐漸開始擔心自己是不是要注意老公是否有外遇這件事，還是只是瞎操心。

對於這樣的情況許多網友也提出了意見，有人表示「我跟前任在一起16年了還有孩子，但他卻跟工作上的人有染，當被問及為何重新開始有刮陰毛的習慣時，他只說這樣比較舒服並否認有出軌，整件事一直到外遇對象被甩、找上我後才爆發，希望妳的老公沒有這樣做。」、「我的前夫跟我在一起時，從來不刮陰毛也不在意，但當他去遠方工作之後竟然開始修剪了，被問到為何有這樣的舉動時，得到只是在嘗試的回答，但後來才發現那是外遇的徵兆，而且已經一年了。」

不過也有人覺得不以為然，認為「這也沒甚麼大不了的，他在居家工作前一樣會修剪陰毛，這不是在迎接另一個女人的準備，而是為了讓自己感到更舒服」、「明天就要回到久違的職場上，將自己打理好應該也是一件正常的事，這應該不足以構成他外遇的證據。」