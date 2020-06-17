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獨／遲來的正義！苗栗張藥房原址重建剩6坪　遺孀：家就是家，大小沒關係　

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▲原址重建的張藥房，室內坪數和之前小了許多，但張家人認為家就是家，能大家一起最重要。（圖／記者黃孟珍攝）

▲原址重建的張藥房，室內坪數和之前小了許多，但張家人認為家就是家，能大家在一起最重要。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

2013年因竹南科學園區的開發，而被強制徵收的大埔重劃區內幾戶民宅中，就屬張藥房遭苗栗縣政府突襲拆除，最引發社會關注，而屋主張森文更因此抑鬱而終；經過多方協調後，總統蔡英文後來也允諾原址重建，於2018年7月18日年動土，預計在7月下旬就可以完工，只是空間比起以前小了許多，張的遺孀彭秀春表示：「家就是家，大小沒有關係」。

張的遺孀彭秀春表示，當時非常感謝蔡總統及前行政院長林全、內政部和社會大眾的幫忙，才有今天能夠重建，新建築是在原有約6坪的土地上，蓋成4層透天厝，目前建築外觀已經完成，正在做內部的施工裝潢；不過彭秀春也強調，經過2年的施工， 原來的家又回來了，但家人不想再惹來鄰里異樣眼光，只想安靜低調的完成入厝。

▲▼張藥房外觀已經完成，剩下室內的裝修及裝潢部分正在施工中，預計7月中旬就可以新居落成。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼張藥房外觀已經完成，剩下室內的裝修及裝潢部分正在施工中，預計7月中旬就可以新居落成。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼張藥房外觀已經完成，剩下室內的裝修及裝潢部分正在施工中，預計7月中旬就可以新居落成。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼張藥房外觀已經完成，剩下室內的裝修及裝潢部分正在施工中，預計7月中旬就可以新居落成。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼張藥房外觀已經完成，剩下室內的裝修及裝潢部分正在施工中，預計7月中旬就可以新居落成。（圖／記者黃孟珍攝）

曾參與協助大埔案的苗栗縣議員陳光軒說，張藥房的拆除至今將滿7年時間，拆除重建最大的意義在於當時政府對違法的決策及拆除動作表示認錯道歉的態度，協助張藥房重建是具有土地正義的實踐；目前還不清楚新的張藥房將會變成何種用途，但最重要的意義在紀念已故的屋主張森文，也藉由重建的方式，可以對台灣社會公平正義具有象徵意義，尊重人民權益的標誌。

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