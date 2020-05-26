酒駕瑪莎拉蒂撞死人！富二代正妹法庭下跪　轉頭翻臉：花上億打官司也不賠錢

▲23歲富家女駕駛瑪莎拉蒂撞BMW，害2人亡。（圖／翻攝自微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸河南商丘的23歲譚姓女富二代去年與好友出外喝酒，酒後駕駛瑪莎拉蒂在路上狂飆，意外撞上前方的BMW轎車，導致車輛爆炸起火，釀成2死4傷的慘劇。當時該名女富二代下跪痛哭，承諾一定解決問題，沒想到事後翻臉不認人，竟嗆死、傷者家屬，寧願砸3000萬（人民幣，約新台幣1.26億元）打官司，也不會賠償一毛錢。

綜合陸媒報導，這起事件發生在2019年7月3日，當時譚女與2名朋友聚餐飲酒後，叫了代駕服務，卻始終等不到代駕者，在2名友人的慫恿之下，決定開車上路。由於譚女酒後意識不太清醒，一路上連續擦撞多輛小型轎車，隨後被多名車輛駕駛攔下。

被多人攔下後，譚女在2名友人的催促下，再次發動車輛，強行加速逃逸，撞上等待紅綠燈的BMW轎車，將該輛車推行了一個路口，導致BMW爆炸燃燒，造成車內2人死亡。

▼女子撞上BMW，導致車輛起火燃燒，2人困車內死亡。（圖／翻攝《今日頭條》）



當時譚女被人肉搜，原來是名富家女，時常在社交媒體炫富，導致大陸網友一陣撻伐。開庭期間，譚女當著法官的面，對著死者家屬下跪痛哭，希望能夠得到諒解。

沒想到，近日傷者家屬出面指控，她的丈夫（遭撞BMW轎車的駕駛）突然高燒不退，至今仍住在加護病房內，已花了400多萬（人民幣，約新台幣1700萬元）的醫藥費，病況仍未好轉。

不過，譚家人得知狀況，非但沒有付任何一毛錢，還嗆傷者家屬，寧願把錢拿出來，花在官司方面，也不會出錢替傷者治療，讓家屬相當崩潰，譚女明明喝了15瓶酒，先後犯了蹭車、逆向、闖紅燈、超速等行為，譚女的家屬現在卻打算拿出幾千萬，準備打點、買通司法層面的官員，企圖擺平事件，讓人氣憤。

目前這起案件仍在審理，詳細情況為何，仍待當地法院進一步審理。

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