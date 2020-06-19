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川普：中國可能故意讓新冠病毒擴散　破壞他國經濟

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▲川普,TRUMP。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約18日專電

美國總統川普接受華爾街日報專訪時指控，中國可能蓄意讓新型冠狀病毒擴散，破壞他國經濟。他宣稱美國疫情接近尾聲，並說病毒篩檢擴大導致確診病例增加，讓美國很沒面子。

川普美東時間17日在白宮橢圓形辦公室受訪，談及2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情與近幾週全美反種族歧視示威潮引發的雙重危機，並嚴詞批評以新書揭川普瘡疤的前白宮國安顧問波頓（John Bolton）。

川普說，中國放任新型冠狀病毒擴散到其他國家，背後可能有經濟動機。被問及北京目的是否是擴大經濟影響，川普回答：「沒錯，他們說『老天爺，我們簡直一團糟，美國把我們整慘了』。別忘了，過去一年半我的經濟讓他們望塵莫及，原因就是關稅。」

川普表示，這只是自身感覺，沒有情報佐證，病毒擴散也有可能是中國政府無能或犯錯，「我不認為他們會這麼做（指中方故意讓病毒擴散），但你永遠不知道」。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲川普與部分人士批評中國延誤防疫時機，中國政府堅稱防疫得當且未隱瞞疫情。（圖／路透）

中國湖北省武漢市去年底爆發疫情，官方起初試圖隱瞞，直到疫情失控才實行封鎖隔離措施，導致這項疾病在全球大流行。川普與部分人士批評中國延誤防疫時機，中國政府堅稱防疫得當且未隱瞞疫情。

今年5月，武漢疫情出現回溫跡象，1100萬居民幾乎全數接受病毒檢測。川普說，如果美國疫情捲土重來，他不會跟進實行普篩。

川普宣稱自己打造「史上最強大檢測機制」，但表示病毒檢測效果被高估，美國疫情接近尾聲，擴大篩檢反而造成確診病例增加，「讓我們很沒面子」。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全美2019冠狀病毒疾病確診病例超過217萬例、11.8萬人喪命，高居全球首位。

隨著防疫措施鬆綁，德州、佛羅里達、亞利桑那、加州部分地區近期新增確診與住院病例激增。美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）本週說，擴大篩檢確實使確診病例增加，但許多州確診比率攀升，無法用擴大篩檢來解釋。

美國疫情嚴峻時經濟大規模停擺數週，掀起二戰結束以來最嚴重失業潮。經濟重啟後就業市場略有起色，5月失業率從破紀錄的14.7%降至13.3%，但仍連13週超過150萬人申請失業給付，許多專家預期經濟需要多年才能完全復甦。

川普不願預期11月3日總統選舉投票前失業率會降低多少，僅以5月就業與零售銷售成長破紀錄看好經濟迅速復甦。

川普受訪當天，波頓即將出版的白宮回憶錄部分內容在多家媒體搶先曝光。華爾街日報摘錄，川普去年6月向中國國家主席習近平求情，希望中方採購更多農產品，助他打贏連任選戰，川普還稱習近平是「中國史上最偉大領導人」。

川普受訪時花不少時間批評波頓，並語帶諷刺表示：「我唯一喜歡波頓的地方就是每個人都認為他瘋了。」

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月遭白人警察壓頸致死後，全美各地掀起反種族歧視與反警察暴力示威，至今餘波盪漾。

川普坦言，美國存有「一些」系統性種族主義，他有意根除。川普對美國改善經濟與刑事司法系統內存在的結構性種族主義表達審慎樂觀，並說他為打造更強大的經濟，希望佛洛伊德之死與其他警察疑似暴力執法案件暴露的種族傷口癒合。

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