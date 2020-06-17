北京今日疫情記者會「和之前不一樣」　網驚見細節嚇歪：真的害怕了！





▲2位發言人又戴上了口罩。（圖／翻攝北京日報）

記者鄭思楠／綜合報導

時隔1個半月，北京疫情防控記者會的發言人又戴上了口罩！北京市第122場新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發佈會17日上午舉辦，北京市委宣傳部副部長徐和建和北京市委教育工委副書記、市教委新聞發言人李奕出席，並佩戴了口罩。有網友表示，看到這個細節「真的有點害怕了」。

北京市突發公共衛生事件應急回應級別在16日由三級調至二級，要求堅持科學戴口罩，隨身攜帶口罩；醫療衛生等專業機構、從事公共服務人員等必須佩戴口罩；1公尺近距離接觸、處於人員密集、封閉擁擠場所，必須佩戴口罩。

此前，4月30日，北京突發公共衛生事件應急回應級別由一級回應調整為二級回應，當天的第97場新聞發佈會上，當時6位發言人都摘下口罩。

▲4月30日，發言人摘下口罩。（圖／翻攝北京日報）

今日的發佈會上，徐和建介紹，6月16日0時至24時，北京新增報告本地確診病例31例、疑似病例3例、無症狀感染者6例。截至16日24時，北京累計報告本地確診病例557例，累計出院411例，在院137例，累計死亡9例，尚在觀察的無症狀感染者12例。自6月11日新發地批發市場發生疫情以來，累計本地報告新增確診新冠肺炎病例137例。

北京市委教育工委副書記、市教委新聞發言人李奕在會上宣佈，截止到今天，全市中小幼各個學段已經全部實現淨校，已經在物理上把每一個孩子安全隔離在家，同步繼續開展線上的教學。

此外，李奕表示，將針對不同階段的重點工作作詳細和進一步部署，包括中高考後續安排，形成方案後，會及時通知。

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