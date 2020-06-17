朱立倫推改革「國民黨不能變茶黨」：撕掉親中賣台標籤

▲朱立倫。（資／記者張榮恩攝）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市市長朱立倫17日在臉書上表示，「台灣要更好，國民黨不能變茶黨！」。對此，親朱人士表示，朱立倫希望國民黨能徹底、加速改革，同時要撕掉親中賣台標籤，找回年輕人及社會主流價值，密集的與社會對話，傾聽民意，國民黨不能成為「被茶黨綁架的國民黨」。

黨內人士表示，國民黨過去這兩年，被少數、特定、極端的族群綁架，人民給了四次選舉的機會，沒有辦法走出狹窄的思想框架，但也更不該走向民粹主義，國民黨若不改變，將走向第三大黨。

該人士指出，國民黨從上到下要向社會立刻開啟溝通、對話，必須符合主流價值與論述，不該越走越偏狹，否則國民黨將會不斷萎縮，如果還有總有一天要重返執政的決心，就不要再玩辦家家酒，討論改革方向之前，先勇於跳脫框架，不然都會失去意義。

據指出，「茶黨」在美國是用來形容文化財政保守主義、民粹主義。這說法源起於1773年12月16日波士頓茶葉黨，這是美國獨立戰爭發起的分水嶺，當年引發的反徵稅事件主要是英國政府在沒有政治代表性的美國進行徵稅。

至於現代的茶黨運動則興起於2009年初美國的財政保守政治運動，該運動支持「小政府原則」，在政治傾向上多半較偏共和黨的極右派陣營，強調「人民能做的，政府就不要插手」，茶黨小組成員就像是國會中的「第三黨」，支持者絕大多數是中產階級、年紀較大，並且政治思想偏向保守的白人，且「逢歐巴馬必反」。

朱立倫在臉書除了表達對國民黨改革的關心與憂心，也預告明日將在臉書發布「朱立倫倡議」新網站，未來會集思廣益，匯集成藍軍大智庫，第一步劃定「經濟民生」、「香港立場」等，未來陸續上線「青年」、「進步議題」等議題規劃，共同參與國民黨的改造。

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