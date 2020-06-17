「膠帶木乃伊女屍」死狀駭人！警斥「想握拳都沒辦法」　鄰一句話啟動連鎖效應

圖文／鏡週刊

2008年基隆發生女老師遭強盜殺害案，警方發現臥房內有2條電源線，其中一條手機充電線已經斷裂，另一條印表機的電源線也被拔除，加上黃女的脖子有明顯勒痕，研判是遭人勒死。「她的手腳被綑綁，連手指也被綁住，想握拳都沒辦法，她應該很掙扎、很痛苦。」時任深澳坑派出所所長的葉錦志一邊說，一邊痛罵凶手游男心狠手辣。

國中女老師慘死住處，震驚社會，警方火速成立專案小組，調閱監視器全力緝凶，但社區住戶超過700戶，加上監視器故障，只能看到電梯的畫面，當天也沒有發現可疑人物，案情因此陷入膠著。

不過，一名住戶告訴警方：「8日晚間，我曾經聽到男女爭吵，女的大喊『我成全你』，我懷疑是家暴，所以報警，但員警抵達後未發現異狀，隨即離去。」聽到線索，警方如獲至寶，起初朝情殺方向偵辦，偵查結果卻出人意外。

警方發現黃女與男友已分手多年，調閱黃女的通聯紀錄，交友狀況也很單純，因此排除情殺。但在追查過程中，警方也意外掌握到其他關鍵證據，除了讓案情逐漸明朗，還間接破獲另起竊盜案，也讓警方始料未及。



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