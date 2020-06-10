邊境未解封　桃捷持續調整直達車離峰班距至9月底

▲邊境未解封，桃捷持續調整直達車離峰班距至9/30。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃捷公司10日表示，經通盤權衡市場供需及旅客需求，且交通部預計10月1日起，逐步放寬國際觀光旅遊及邊境管制，桃捷決定延長「調整直達車離峰時段班距」至9月30日。桃捷提醒旅客6月14日至9月30日，維持調整直達車離峰時段政策，平日早上9點至下午5點以及下午7點至晚上10點，調整班距為每30分鐘一班。

▲邊境未解封，桃捷持續調整直達車離峰班距至9/30。（圖／桃捷提供）

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另外，假日直達車班距一律調整為30分鐘一班。普通車維持原有時刻表不變，讓搭乘桃園機場捷運通勤的旅客影響降到最低。桃捷指出，受疫情影響，2020年2-5月平均日運量較2019年平均日運量減少約44%。其中，機場航廈站(A12、A13)進出站平均日運量驟減68%，連帶影響直達車搭乘率。

桃捷公司在實施調整直達車離峰時段班距措施期間，也將配合中央疫情指揮中心，視疫情狀況及邊境管制等政策，評估旅客需求進行滾動式調整。

儘管疫情趨緩，桃捷公司將持續提供旅客安心、安全乘車服務，加強車站、車廂環境清潔消毒，並維持旅客進站測量體溫、戴口罩等措施，同時呼籲，為保障乘車安全，搭乘機場捷運請維持適當社交安全距離，上下班尖峰時間人潮眾多，維持社交距離不易，請全程佩戴口罩。

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