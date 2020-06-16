最討厭聽到「加油」！ 2度憂鬱症180天紀錄　每天至少要換上「戰袍」

▲資深媒體人高愛倫在新書《我微笑，但不一定快樂》分享180天憂鬱紀實。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

憂鬱症並非得過一次就此「免疫」，資深媒體人高愛倫在去年陷入二度憂鬱，甚至是戴著面具的「微笑憂鬱」，得知她生病的人不多，當時她寫了一篇專欄關於「如何和憂鬱症患者相處」，很多人以為她在寫朋友經驗，不料是在影射自己。如今她在新書《我微笑，但不一定快樂》分享180天的紀實，提到最討厭聽到別人說「加油！」、「人在福中不知福」。

高愛倫在去年1月出書《此刻最美好》，然而如果此刻不美好該怎麼過？原以為走過第一次憂鬱症的她，人生就會順風順水，從此沒什麼困境能再阻擋自己，沒想到整天笑臉迎人的她，後來又陷入了二度憂鬱，還是帶著微笑的憂鬱症。

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▲「微笑憂鬱」是一種沒有社交障礙，看起來開朗明亮，但在無人的暗處，卻總是感覺低潮的憂鬱症狀。（圖／聯經出版）

「微笑憂鬱」一詞近來被國內外心理界大量討論，甚至登上熱搜關鍵字。這是一種沒有社交障礙，看起來開朗明亮，但在無人的暗處，卻總是感覺低潮的憂鬱症狀。外人只看到她的面帶笑容，其實她的內心正陷入谷底。

不過她自認「病識感強」，在病程期間，她寫了一篇專欄分享「如何和憂鬱症患者相處」，因此受到聯經出版社總經理陳芝宇矚目，只是本來以為她在寫朋友的經驗，沒想到是在影射自己！陳芝宇邀請高愛倫以第一人稱、最直接且真實的方式紀錄心情，期望能夠帶給他人幫助。

這股動力也大力推動了高愛倫，她說「這是一本『感覺』多於『觀點』的書，絲毫不掩飾憂鬱症帶來的混亂，或許這樣的真實，更可讓鬱友或照顧者相互揣摩如何幫助對方，及如何接受對方的幫助。」

▲《我微笑，但不一定快樂》是一本「感覺」多於「觀點」的書。（圖／聯經出版）



她也分享，自己身為憂鬱症患者期間，最討厭聽到的話就是「加油」、「人在福中不知福」、「多努力」，她提到很多患者並非不願努力，可能是基因問題或其他原因患病，「誠懇的鼓勵，絕對比說『加油』這樣的應酬話來得好」。

聽到有些人會批評憂鬱患者「人在福中不知福」，她認為這是二度傷害，似乎在指責這個人貪得無厭，「我這性格的人聽到都這樣了，若是其他更敏感的人聽了該怎麼辦？」因此她自己也從不對人這樣說。

她不認為得憂鬱症很丟臉或見不得光，也大方分享自己在生病期間，每天一早起床都還是會梳洗，「你至少要做一件事，把睡衣換下」，至於換上休閒服、居家服、外出服都可以，無論換上什麼，都是當天的「戰袍」，會為精神加分。

▲《我微笑，但不一定快樂》分享180天憂鬱症紀實。（圖／聯經出版）

由於憂鬱症已成為本世紀最嚴重的疾病之一，什麼情況下的人該意識到可能罹患憂鬱症、必須去諮詢醫師？她說，當有個負面感受力，不斷重複，且無法改善的時候，就是可以去聽聽醫生怎麼說的時候了。

不過她以自身經驗強調，「不能隨便擅自停藥，這是非常危險的一件事！」因為有些人吃了藥非常亢奮，看起來恢復了，實際上傳導神經還不見得正常，若隨意停藥非常危險。《我微笑，但不一定快樂》是她第一人稱剖析憂鬱者的內心獨白，如今由聯經出版發行。