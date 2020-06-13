趕醫院見老公最後一面...卻出車禍！她淚崩哭求：拜託讓我先走　警這舉動暖爆

▲紀姓女子寫信表達對警方的感謝。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

一名紀姓女子4月間發生一起車禍，但事發當下她卻哭著向警方懇求，讓她先行離開，並再三保證自己一定會回來。警方一問之後發現，原來女子是要趕到醫院見病危的丈夫最後一面，因此立馬暖心的載她前往醫院，讓紀婦相當感動。

這起事件發生在4月30日12時許，事發當時員警李柏翰接獲西區忠勤街有交通事故需協助處理，李員到場後先進行拍照、測繪等事宜時，突然聽到紀姓婦人哭著且情緒相當激動，並不斷拜託警方讓她先走，甚至連一旁的眾人也替她求情，而接著紀婦也哭著說：「求求你，我先生在醫院，可以讓我先走嗎？我一定會回來處理，拜託你。」

李員聽到後，便先安撫婦人情緒，並快速完成現場處理，而紀婦邊哭邊向李員道謝，且一邊牽著機車要趕往醫院，李員見她情緒激動，擔心其安全，便跟她說：「我載你去，你不要擔心，我一定平安把你送到醫院。」對此，紀婦最後也如願見到了先生最後一面，並於本月10日寄了一封信到警局，讚揚李員的善心，同時表達感謝。

對此，李員也表示，當下只想說趕快協助婦人能趕到醫院，也頭一次遇到這種狀況，當下也沒想太多，能幫助到民眾覺得很欣慰。

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