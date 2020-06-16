名嘴評「不會躺著選」　陳其邁：努力到最後一秒鐘

▲陳其邁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤、黃巈禾／綜合報導

行政院副院長陳其邁預計17日請辭，正式投入高雄市長補選，被外界認為「躺著選」，但名嘴王時齊並不認為，還說陳其邁應該會緊張，因為93萬罷免票不全是民進黨的。對此，陳其邁16日表示，會努力到最後一秒鐘。

陳其邁16日上午以校友身分出席母校高雄中學畢業典禮，現場許多學弟高舉陳其邁的高中年輕照。陳其邁表示，雄中的學生都很有創意，雖然在學校裡酸甜苦辣很多，因為像很多的國中畢業生都是第一名到雄中，來雄中以後可能會面對不及格、被當掉或是很多的挫折，所以那個臉大概就是那時候挫折的臉，想到那時雖然很用功、認真唸書，但是有時候事情並不會像你所想的那麼順利，所以那個臉看起來就像苦瓜臉，下次換一個微笑的現代照片也不錯。

▲陳其邁出席母校雄中畢業典禮，學生興奮高舉陳其邁高中照，現場氣氛熱絡。（圖／讀者提供）

對於有名嘴認為這次不是躺著選的說法，陳其邁強調，本來做任何事情，都是實實在在、腳踏實地做事情的人，努力到最後一分鐘、努力到最後一秒鐘，這是對自己的要求，也一向如此。至於是否有信心會超過上次得票數，陳其邁說，只有更好，沒有最好，讓台灣或者是高雄更好，這是一輩子努力的目標。

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