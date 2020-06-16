妙齡女「木乃伊」命案！全身遭綑陳屍住處　神祕指紋曝光鄰居怪癖好

圖、文／鏡週刊

2008年基隆發生1起駭人聽聞的命案，1名黃姓女老師被人用透明膠帶綑成木乃伊狀，勒死在租屋處，凶手是她視如弟弟的游姓前鄰居，黃女還曾借錢援助經濟狀況不佳的游男。不料，游男恩將仇報，只因缺錢過年，竟夥同2名男子侵入黃女住處劫財，且因擔心遭指認而痛下殺手。警方全力緝凶，冥冥中似有定數，最後游男與同夥在女老師生日當天落網。

▲游男等人侵入黃女住處劫財，用膠帶將黃綑成木乃伊狀，最後將她勒斃。（圖／鏡週刊提供，下同）



2008年12月9日上午8點，上課鐘響，學生們準時進入教室，但等了一整節課，黃姓女老師卻不見蹤影，電話也聯繫不上，校方驚覺有異，找人前往黃女居住的社區，會同管委會主委請鎖匠打開黃女住處大門，結果讓所有人嚇傻，立刻打電話報警。

「客廳非常凌亂，電燈、電視都開著，地板上是散落的書籍、塔羅牌，還有幾張CD唱片，後來在主臥室，發現黃姓女老師頭髮凌亂、橫躺在床上，身體被透明膠帶纏繞，就像一具木乃伊！」當時的畫面，讓時任深澳坑派出所所長的葉錦志，回憶起來仍歷歷在目。

12年前，基隆一名在國中任職的黃姓女老師，在家中慘遭歹徒牟財害命，震驚社會。正當案情陷入膠著之際，檢警在死者家中採到隔壁余姓鄰居的一枚清晰指紋，本以為凶手呼之欲出，沒想到牽扯出案外案，發現余姓鄰居不為人知的怪癖好。

警方進入黃女住處採證，在置物櫃採到一枚住在隔壁的余姓鄰居指紋，還在余家發現黃女的私人物品，讓警方再度燃起希望，沒想到經查又是烏龍一場。

原來，余男對黃女有愛慕之意，他趁黃女某次外出、忘記拔鑰匙，偷偷打了一把備份鑰匙，之後就常趁機跑進黃女住處偷拿她的私密物品作為收藏，指紋才因此留在置物櫃上。

由於余姓男子是小兒麻痺患者、行動不便，加上有不在場證明，警方因此排除他的涉案嫌疑，但還是將他依竊盜罪嫌移送法辦，全案又回到原點。



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