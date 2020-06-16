空調安裝「家法」　輕鬆算出好宅風水！MEの空調安裝撇步

▲三菱電機ME桑，來自日本的空調職人，一生懸命為世界打造真感情的風。



圖、文／三菱電機提供

六月，已經全面進入夏季。準備添購或更新空調的家庭，該趁現在把握折扣的尾巴。也別忘記，一台空調能不能為家吹起美好的風，安裝細節非常重要！千萬別貪圖一時的便利，卻讓空調效能大打折扣。

MEの空調安裝「家法」

買空調除了注意省電標章，在決定機型後要挑選的「坪數」也非常重要，空調坪數大大影響運轉效能，過大或過小都會產生不必要的浪費、讓冷房效果打折扣。

這時候MEの空調安裝「家法」就派上用場！計算好空間大小後，再來審視其他會影響空調運轉效能的因子，用簡單的加法計算就能輕鬆得到最適合自己的空調坪數：

*註：時常開關門進出的客廳、人來人往的工作室等，算是常出入的空間需要較強勁的效能

*註：以上推算方法僅供參考，實際選購請向具有經驗的經銷門市或專人洽詢

側邊安裝、循環扇接力，讓美好的風長跑

挑選好即將成為家人的MEの空調了！那麼，要讓它入住哪裡呢？

無論在房間或臥房，ME都最建議安裝在人體「側邊」的位置，避免在床頭正上方，或者直直對著沙發吹拂，才能安全又健康。

為了達到最佳的循環冷房，空調安裝位置的首要考量，是讓空調風向能達到的範圍盡量廣闊，再搭配三菱電機空調強勁的廣角送風與長距離吹送，以達到最舒適的冷房體驗。

面對比較狹長型的空間，ME則建議在風能到達最遠的位置，搭配循環扇加持。就好像跑馬拉松一樣，用省電的接棒方式，讓舒適的風充斥整個空間！

▲寬廣的送風範圍，比正對著床鋪或沙發更重要，也能避免直吹造成人體不適。

*註：廣角送風與長距離吹送功能僅限部份機種適用

面子裡子都要顧，室外機也不放過！

最後要提醒大家「室外機安裝」，三菱電機空調的室外機在開發階段都經過雨擊、雷擊等極端環境測試，因此不必過分細心呵護，不過安裝位置會大大影響日後保養維修，所以該有的防護還是要有！如果沒有搭設好棚架或安全固定，未來空調師傅要冒著生命危險騰空維修，是可以索求高額費用或拒絕的。

記下這次分享的安裝撇步，就能像是職人為你到府量身安裝！因為MEの心願，就是能讓三菱電機空調，為世界吹起美好的風呀。

▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網。

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ME是三菱電機空調（Mitsubishi Electric）的職人ME桑，更多關於空調的疑難雜症，歡迎加LINE讓ME親自為你解答！

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